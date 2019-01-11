"Триумф" Арктики: С-400 готовят к полярным холодам

Минобороны завершает испытания морозостойких комплексов ПВО

"Триумф" осваивает сверхнизкие температуры. Минобороны начало испытания "полярного" С-400. Это модернизированная для работы в сложнейших климатических условиях система ПВО. Начинка усовершенствованной боевой машины надежно защищена от отрицательных температур. С-400 получил дополнительную систему поддержания микроклимата, работающую от независимых газотурбинных двигателей. Она обеспечивает электроэнергией бортовые системы, а также запускает основные двигатели тягачей даже при температуре от -60 до -70 градусов.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что был разработан и сейчас проходит испытания комплект "полярной" системы ПВО зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф". Пункт боевого управления (ПБУ), многофункциональная радиолокационная станция для подсветки целей (РЛС) и пусковые установки системы ПВО получили специальное шасси МЗКТ-7930 "Астролог". Кроме того, каждая машина С-400 оснащена вспомогательными газотурбинными установками (ГТД). Они предназначены для запуска основного двигателя тягача, независимого обогрева кабины, ракет и электронных систем. В отличие от традиционных двигателей внутреннего сгорания и дизелей в ГТД сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания. Туда также подается топливо, которое, сгорая, преобразуется в механическое движение вала турбины. Поэтому газотурбинные двигатели оптимальны для работы при отрицательных температурах.

Для полярного варианта С-400 "Триумф" был выбран тягач "Астролог" с колесной формулой 8х8. Он отличается высокой проходимостью. "Астролог" давно себя зарекомендовал как надежная платформа для мощных систем вооружения. Сейчас на нем монтируют пусковые установки и радары оперативно-тактических ракет комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также реактивных систем залпового огня "Ураган-1М" и отдельных модификаций С-400.

Новые ГТД устанавливаются сзади кабины тягача. Расположение выбрано неслучайно — здесь, как правило, располагаются электронные блоки, которые требуют дополнительного обогрева. Эти двигатели также смогут отапливать кабины личного состава при выключенном основном обогреве. Кабина водителя, а также блоки, где сосредоточена электроника систем ПВО, будут дополнительно утеплены теплоизолирующими материалами. Кроме того, подогрев получат непосредственно пусковые установки зенитных ракет.

Менее мощная независимая установка поможет серьезно сэкономить топливо, что повысит автономность С-400. Личному составу, находясь на боевой позиции, не придется гонять прожорливый дизель "Астролога". При необходимости независимый ГТД поможет тут же завести основной двигатель тягача. Этот бонус, безусловно, понравится полярным зенитчикам.

— Армейские шутки про энергичные танцы вокруг заглохшего на морозе двигателя возникли не на пустом месте, — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — У военной техники при длительной стоянке в местах с температурой ниже -15 градусов зачастую возникают проблемы с запуском даже дизельных двигателей. Поэтому на танках, БМП и грузовиках зачастую просто не глушат силовые установки. Иначе их потом не запустить. А в полевых условиях нет теплых стоянок, куда можно отбуксировать технику и отогреть.

Поддержание постоянного температурного режима сможет продлить срок службы основных двигателей и компонентной базы "Триумфа", рассказал "Известиям" генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

— Электроника не любит скачков температуры, — отметил он. — Поэтому в блоках, где есть электроника, надо поддерживать постоянную температуру. Важно и то, что новые ГТД обеспечат быстрый запуск основных двигателей и помогут зенитной системе без промедления войти в рабочий режим.

Ранее сообщалось, что комплексы С-400 размещают в Арктике с 2015 года.

Отечественные системы ПВО постоянно совершенствуются. Для зенитных комплексов "Полимент-Редут", находящихся на вооружении кораблей ВМФ, разрабатываются новые дальнобойные сверхзвуковые управляемые ракеты. Предположительно они будут способны поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км. Ожидается, что испытания пройдут уже в этом году.

Богдан Степовой, Алексей Рамм