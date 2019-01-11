Война в Европе: Норвегия боится конфликта России с Западом

Министр обороны Норвегии допустил войну в Европе

Война в Европе уже не является чем-то невообразимым - международная обстановка этому вполне способствует, рассказал министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Днем ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в своей ежегодной речи в Военном обществе Осло заявил о возможности войны в Европе.

"Происходящие события указывают на то, что вооруженный конфликт между государствами в Европе более не является немыслимым", - указал военный.

Он также коснулся точки зрения Осло на действия ряда государств.

"Россия не является глобальным соперником для США и Запада. Но цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей. Китай также бросает вызов позиции США в мировом масштабе", - выразил мнение глава норвежского военного ведомства.

Ранее издание The Washington Free Beacon привело выдержки из доклада Пентагона, в которых говорится о том, что система военной логистики США не пригодна для противостояния с Россией и Китаем.

Стратегически важная система логистики по перемещению войск США, американского оружия и поставок на большие расстояния значительно устарела и нуждается в быстрой модернизации, уверены в Пентагоне. Это необходимо для того, чтобы быть готовым к любому потенциальному военному конфликту с Китаем или Россией, говорится в докладе.

Среди причин авторы документа указывают на недостаток внимания к проблеме со стороны чиновников и длительное недофинансирование. Военные и торговые сети находятся под угрозой, говорится в материале. Кроме того, логистические системы должны быть защищены от потенциальных кибератак противника, отмечается в тексте.

Авторы аналитической работы предупреждают, что боевая готовность США в последние десятилетия "сильно ослабла" из-за сокращения бюджета, несогласованных приоритетов по финансированию и отсутствия стимулов для защиты оборонно-промышленной базы.

Днем ранее президент США Дональд

Трамп в своем твиттере выразил уверенность в том, что войнам, от которых получают выгоду другие страны, скоро настанет конец.

"Бесконечным Войнам, особенно тем, которые были развязаны из-за наших ошибок в суждениях много лет назад, и тем, где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, которые получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!" - написал глава Белого дома.

В конце прошлого года генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего стратегические ракеты "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов рассказал, что Россия "гарантированно" не оставит ядерный удар по своей территории безнаказанным.

"Много существующих средств (есть у России. - "Газета.Ru"), которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае", - сказал он.

На вопрос, есть ли у России средства для ответного ядерного удара, помимо системы "Периметр", которую в США называют Dead Hand (англ. - "мертвая рука"), Соломонов заявил, что есть много средств, "которые не будут гарантированно уничтожены после атаки, в силу их особенностей".

Он также обратил внимание на то, что эффективность системы противоракетной обороны США на сегодняшний день гораздо ниже, чем у России: в разработке "оружия ответного удара" Москва опережает Вашингтон на 10-15 лет, передает ФАН.

В свою очередь, Германия выступила против размещения на территории Европы американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти страны будут недовольны подобными шагами, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что подобные действия не решат современные проблемы, и, напротив, могут только усугубить ситуацию с ядерным вооружением, передает НСН.

"Наращивание ядерных вооружений было бы совершенно ошибочным ответом, - отметил министр. - Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня".

Свои опасения в том, что США могут разместить свои ракеты в Европы, неоднократно высказывали российские политики. Об этом, в частности, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что при таком развитии Москва возьмет американское вооружение под прицел.

Рафаэль Фахрутдинов