Новый прорыв: на Украине собираются перехитрить Россию

В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море

Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. При этом он выделил два варианта развития событий. Если российские пограничники задержат украинцев, то "позиция Москвы будет дезавуирована", а если корабли ВМС Украины смогут пройти, то "причиной инцидента были выбрыки Путина".

Кораблям ВМС Украины стоит совершить еще одну попытку прорыва через Керченский канал, считает экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Совою позицию он высказал в интервью Uaportal.

"Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда", - заявил украинский генерал.

Во втором случае, если пограничники ФСБ России задержат украинские военные корабли снова, то "позиция Москвы будет дезавуирована", отметил Романенко. По его словам, новые попытки прорыва через Керченский пролив нужно осуществлять с установленными на кораблях средствами видеосъемки и аудиозаписи.

"Начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", - рассуждает экс-замглавы украинского Генштаба.

По мнению Романенко, Россия попадает в военно-политическую "вилку", выгодную для Украины. "Это беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море - не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами", - добавил он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ответ на слова Романенко заявил, что нарушителей "любых национальностей" будут задерживать и транслировать в прямом эфире, сообщает НСН.

"Никаких сенсаций, никакой бравады не будет. Пограничники в соответствии с российским законодательством обеспечивают границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы, какие-то другие национальности - они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы. Все это, исходя из сложившейся ситуации, увидят в прямом эфире", - отметил сенатор.

Клинцевич добавил, что российские власти будут контролировать ситуацию "и беспилотниками, и техническими средствами".

Тремя днями ранее Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека после инцидента в Керченском проливе. В заявлении киевские власти требуют освободить 24 моряков ВМСУ, находившихся на борту трех военных судов, устроивших провокацию.

Об иске заявил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. В своем фейсбуке он назвал задержание кораблей-нарушителей "нападением", сообщает ФАН.

В конце декабря 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что военные корабли ВМС Украины могут снова попытаться пройти через Керченский пролив.

"Для Киева это принципиальный вопрос, не допускающий промедления. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - заявил Турчинов. Он добавил, что украинские власти планируют осуществить свой замысел, пригласив к участию представителей ОБСЕ и прочих международных организаций, чтобы "доказать, что Киев соблюдает законы".

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

3 декабря матросам и офицерам ВМС Украины, а также сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, были предъявлены обвинения. Все участники инцидента обвиняются в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 УК России.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января двенадцать украинских моряков. После были арестованы остальные 12 военных. Сейчас украинские матросы и офицеры находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". В последний изолятор направили троих военнослужащих, получивших в ходе инцидента ранения. Как сообщает министерство иностранных дел Украины, состояние украинских моряков является удовлетворительным.

Ярослав Медведев