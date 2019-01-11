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11.01.2019
Газета.ru

Одним глазком: самолет США осмотрел Крым

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Boeing RC-135V
Самолет-разведчик ВМС США Boeing RC-135V.
Источник изображения: gazeta.ru

Зачем военный самолет США проводит разведку над Черным морем

В небе над Черным морем был замечен очередной самолет-разведчик ВМС США. Борт Boeing RC-135V проводил радиоэлектронную разведку ситуации в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Военные самолеты США регулярно проводят подобные полеты возле границ России.

Самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. Об операции сообщает в своем твиттере ресурс Liveuamap.

В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России.

Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе "Хмеймим" и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров, передает НСН.

Чаще всего иностранные самолеты облетают Калининградскую область и Крым. К примеру, 26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря.

Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов мск и направился в сторону Крыма. Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России.

В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

До этого разведки проходили буквально раз в два дня.

23 октября разведывательный самолет ВВС США RC-135V осматривал южные границы России. Летательный аппарат пролетел рядом с побережьем Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Границ он при этом не нарушал и находился над водами Черного моря. Благодаря радиолокационному оснащению самолета, он может вести разведку на таком расстоянии и собирать данные о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма и Краснодарского края.

Двумя днями ранее разведку у побережья Мурманской области провел стратегический самолет американских ВВС RC-135U, сообщил PlaneRadar. "Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135U, рег. номер 64-14849, в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области", - указали в сообщении.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в разговоре с ФАН выразил мнение, что иностранные разведчики приближаются к границам РФ лишь с одной целью - выведать секреты обороны. "Запад ведет работу по принципу "авось": авось им удастся вскрыть работу наших комплексов противовоздушной и береговой обороны. Летают они часто, в принципе так же летали во времена холодной войны. Редкое явление стало, к сожалению, обыденным сейчас.

Если посмотреть на весь 2018 год - то очень часто боевые самолеты и даже беспилотники появлялись около наших границ лишь с одной целью - узнать секретную информацию", - заявил Леонков.

Периодически российские ВВС вылетают на перехват американских военных самолетов. Первый месяц 2018 года особенно запомнился операцией по перехвату американского разведчика EP-3E Aries II.

Инцидент произошел 29 января в воздушном пространстве к югу от курортного города Ялта в Крыму. Российский истребитель Су-27 поравнялся с самолетом-разведчиком американского военного флота и показал, что несет под крылом ракеты "воздух-воздух". В Пентагоне данную операцию назвали "крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами" и призвали Москву "прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе".

В свою очередь, российское военное ведомство заверило, что маневры Су-27 были стандартными, проходили в рамках закона и были совершенно безопасными для американского самолета-разведчика. В министерстве также отметили, что "если для американских летчиков осознание этого факта [перехвата] является причиной депрессий и фобий", то им рекомендуется "в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

В ответ в Пентагоне заявили, что продолжат полеты у российских берегов, аргументировав это тем, что "Черное море - это международное воздушное пространство".


Ярослав Медведев

10.01.2019
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