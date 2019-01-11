ОАК не планирует отказываться от использования композитов в крыле самолета МС-21

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что санкции США в отношении "Аэрокомпозита" привели к прекращению поставок из Америки и Японии материалов для композитного крыла

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация не отказывалась и не планируется отказываться от использования композитных материалов в конструкции крыла авиалайнера МС-21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОАК.

"От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться", - сообщили в ОАК.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что санкции США в отношении "Аэрокомпозита" привели к прекращению поставок из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. ОАК и Ростех рассматривают несколько вариантов выхода из положения, один из них - отказ от композитов и замена их на металл.

В ОАК также сообщили, что начали процедуру обжалования решения по санкциям против "Аэрокомпозита".

"Не секрет, что абсолютно гражданская компания "Аэрокомпозит" никоим образом не связанная с ОПК, была ранее внесена в санкционные списки США. По-видимому, появление еще одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке", - полагают в ОАК.

"После включения "Аэрокомпозита" в санкционные списки мы начали процедуру обжалования этого решения. Подобные решения - это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях", - отметили в корпорации.

В ОАК также добавили, что это потребовало "дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла".

По данным "Коммерсанта", оставшийся запас композитов рассчитан на производство еще шести самолетов. В ОАК пояснили, что уже несколько лет Росатом, ВИАМ (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов - прим. ТАСС) и еще ряд частных компаний осваивают производство композитов для авиации. В рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги, отметили в ОАК.

При этом замена материала может быть оформлена как дополнение к сертификату типа, что не повлияет на сроки самой сертификаци, указали в госкорпорации.