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11.01.2019
ЦАМТО

Гидрографы ВМФ России создали первый Атлас навигационных карт Балтийского моря

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 10 января. Управлением навигации и океанографии Минобороны РФ, Главным командованием ВМФ России завершена масштабная работа по созданию первого в истории Атласа морских навигационных карт Балтийского моря.

Военные гидрографы при подготовке атласа совершили свыше 10 гидрографических походов и экспедиций с целью изучения различных районов Балтийского моря в интересах создания новых морских навигационных карт. В ходе работ применялось самое современное оборудование, позволяющее добиться высокой точности.

Всего атлас включает в себя 397 морских навигационных карт, в том числе 94 – проливных зон и 50 – Финского залива.

Атлас вошел в коллекцию руководств и пособий для мореплавателей Управления навигации и океанографии Минобороны России. Издание уже стало поступать в распоряжение Главного командования ВМФ и командования Балтийского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

10.01.2019
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