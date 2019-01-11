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11.01.2019
Военное обозрение

Польша и Украина собираются создавать ЗРК на основе технологий Р-27

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Украинская компания "Укроборонпром" и польская WB Electronics договорились о будущем совместном создании новой системы ПВО - ЗРК средней дальности. Об этом сообщает украинская пресса. Отмечается, что за основу при реализации этого проекта планируют взять ракеты Р-27.

Источник изображения: Фейсбук

На самом деле, Р-27 – ракета класса "воздух-воздух", которая выпускалась в том числе и в Киеве. "Укроборонпром" полагает, что из этой ракеты для нового зенитного ракетного комплекса может понадобится головка самонаведения. Примечательно, что ГСН к этой ракете на самой Украине в последнее время серийно не производилась. В своё время шли разговоры о том, что Киев готов продать техническую документацию на это изделие для нужд армии Китая – с производством в КНР. Всего в Китай к 2010 году было поставлено свыше 1,3 тысяч ракет Р-27 различной модификации.

Однако теперь украинские СМИ утверждают, что на Украине есть "большинство элементов", которые можно использовать для создания ракетных комплексов системы ПВО.

Представляющий польскую компанию WB Electronics Роман Мушал и вовсе заявил, что уже созданы несколько ГСН и двигателей для ракет ЗРК. Также заявлено о подборе топлива для зенитных ракет.

По заявлениям Мушала, новые комплексы ПВО будут развёрнуты в Польше к 2022 году. Их планируют применять против воздушных средств – "нарушителей", включая БПЛА и крылатые ракеты. При этом о размещении средств ПВО, которые планируется производить в кооперации с Украиной, на самой Украине речи не идёт.

10.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Украина
Компании
WB Electronics
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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