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11.01.2019
Военное обозрение

Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D пропал с радаров на востоке страны

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Истребитель Военно-воздушных сил Франции Mirage 2000D сегодня пропал с радаров во время пролета над гористой местностью на востоке страны. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Источник изображения: Aviafrance

Как сообщают французские СМИ, истребитель ВВС Франции Mirage 2000D вылетел с авиабазы Нанси-Оше для проведения тренировочного полета. В кабине самолета находились два человека - мужчина и женщина. Пролетая над горами в районе департаментов Ду и Юра, находящихся на востоке страны, примерно в 11 часов по парижскому времени (13-00 мск.) с самолетом была потеряна связь. Поисковая операция была организована департаментом Юра. Поиски экипажа самолета затрудняются ненастной погодой - в горах идет снег.

Между тем, сообщается, что на дороге, проходящей между двумя департаментами, обнаружен обломок самолета и парашют, но следов экипажа пока обнаружить не удалось. Кроме этого, один из местных жителей сообщил, что якобы слышал взрыв.

Самолет, выполнявший тренировочный полет, вооружения не имел.

Дассо "Мираж" 2000 (Dassault Mirage 2000) — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении с 1984 года. Модификация самолета 2000D была разработана в начале 1990-х годов, и является первым французским истребителем, предназначенным для преодоления системы ПВО на малых высотах и нанесения ударов по наземным целям в любых погодных условиях и ночью с использованием как ядерного, так и обычного высокоточного управляемого авиационного оружия с лазерными системами наведения. Всего построено 86 машин.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Mirage-2000
Компании
Dassault
Проекты
Ядерный щит
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