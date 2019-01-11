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11.01.2019
Военное обозрение

В США заявили о сгоревшем в атмосфере российском военном спутнике

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Американский телеканал FOX выдал в эфир материал, в котором утверждается, что российский военный спутник сошёл с орбиты и сгорел в слоях атмосферы Земли. Свой репортаж телеканал основывает на данных лаборатории, располагающейся в голландском Лейдене. Лаборатория ведёт своеобразный учёт деятельности спутников-шпионов с помощью функционала станции Cospar 4353.

Источник изображения: informys.ru

Речь идёт о спутнике "Космос-2430" из российской системы "Око" (УС-КС).

На телеканале было показано необычное атмосферное явление в небе над Новой Зеландией. В это время там шёл матч по крикету. Представители телеканала, связав несколько информационных сообщений, заявили, что речь идёт именно о сгорании российского военного спутника.

Подобного рода заявления сделаны в североамериканском командовании NORAD, специализирующемся на воздушно-космической обороне США и Канады. Заявлено, что российский спутник, входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, прекратил своё существование 5 января 2019 года.

Спутник "Космос-2430" выводился на орбиту ещё в 2007 году. Он выработал свой ресурс около 5 лет назад, и тогда с ним была потеряна связь. Он был снят с боевого дежурства.

Теперь РФ меняет старую систему предупреждения о ракетном нападении на новую. Речь идёт о спутниках "Тундра", первый из которых оказался на околоземной орбите в 2015 году.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Канада
Нидерланды
Новая Зеландия
Россия
США
Проекты
СПРН
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