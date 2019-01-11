Создание авиалайнера МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций

В газете "Коммерсантъ" опубликована статья, в которой рассказывается о проблемах с поставками материалов для дальнейшего производства российского самолёта МС-21. Сообщается, что производители лайнера столкнулись с необеспеченностью композитными материалами для изготовления его крыла.

Источник изображения: ОАК

Ранее контракт на поставку этих материалов был подписан с Японией и США, однако вследствие действия американских санкции и их поддержки со стороны Токио выполнение контракта фактически заблокировано.

Зарубежные композиты планировала использовать при производстве компания "Аэрокомпозит", входящая в состав ОАК. Некоторые компоненты поставлялись в Россию компаниями Hexcel (США) и Toray Industries (Япония).

В материале "Коммерсанта" говорится о том, что в ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) ведётся поиск решения проблемы. В частности совместно с Ростехом рассматривается возможность наладить собственное производство нужных композитов. Однако в этом случае производство МС-21 придётся существенно сдвигать по времени. Рассматривается и "план Б", который заключается в применении металлов в качестве материалов для создания крыла вместо "композитов".

Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из важных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада СССР.

В Японии, которая так "хочет" подписать мирный договор с РФ на известных условиях, как видно, продолжают активно поддерживать антироссийские санкции, в том числе, и в гражданской сфере.