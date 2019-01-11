В Китае обнаружили проблемы с Су-27 и J-11

Китайские СМИ пишут о ситуации, которая складывается в военно-воздушных силах страны вокруг использования истребителей Су-27 и их лицензионных копий J-11. Отмечается, что общее число самолётов Су-27 различных модификаций, а также J-11, превышает 200 единиц. При этом истребители J-11 по лицензии компании "Сухой" в Китае начали собираться уже через 3-4 года после заключения очередного контракта на закупку Су-27.

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В итоге ситуация такова, что в ВВС НОАК эксперты "обнаружили проблему в виде переизбытка" самолётов этих модификаций на фоне проблем с подготовкой лётного состава. Отмечается, что темпы строительства тех же J-11 таковы, что они перекрывают сроки эксплуатации ранее закупленных Су-27. Фактически речь идёт о том, что самолёты Су-27 теперь необходимо заменять китайскими клонами ещё до того, как первые выработают свой ресурс.

В этой связи в китайских СМИ задаются вопросом: для чего ВВС НОАК закупали несколько крупных партий Су-27, если промышленность уже была настроена на производство лицензионных копий в самом Китае?

Спрашивают китайские эксперты и о том, почему сложно продвигаются работы по модификации J-11D. Это истребитель с радаром с АФАР (активная фазированная решётка), новейшей системой управления и системой дозаправки в воздухе. В конструкции планера применяются композитные материалы. Первые испытания этого истребителя были проведены в 2015 году, но в серию самолёт пока не пошёл. Эксперты же утверждают, что серия должна была начаться "в 2017-2018 гг.", но "приходится использовать старые версии". Ввод же в серию новых версий J-11 перекроет сроки эксплуатации "старых". Такая китайская проблема...

Главная претензия по этому вопросу вот в чём: лётчиков обучают использованию бортовых систем на J-11B, но вскоре в войска должны массово пойти J-11D с другими системами управления, а значит, придётся тратить время и деньги на переучивание лётного состава, с укомплектованностью которого - проблемы.

Фактически речь идёт о том, что самолёты в Китае зачастую строятся быстрее, чем готовят лётчиков, но при этом китайцы, построив одну модификацию, тут же ожидают ввода в строй более новой. Эта чехарда вызывает нервозность уже у самих лётчиков ВВС НОАК.