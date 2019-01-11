Войти
11.01.2019
Военное обозрение

В Китае обнаружили проблемы с Су-27 и J-11

175
0
0

Китайские СМИ пишут о ситуации, которая складывается в военно-воздушных силах страны вокруг использования истребителей Су-27 и их лицензионных копий J-11. Отмечается, что общее число самолётов Су-27 различных модификаций, а также J-11, превышает 200 единиц. При этом истребители J-11 по лицензии компании "Сухой" в Китае начали собираться уже через 3-4 года после заключения очередного контракта на закупку Су-27.

Источник изображения: China Military

В итоге ситуация такова, что в ВВС НОАК эксперты "обнаружили проблему в виде переизбытка" самолётов этих модификаций на фоне проблем с подготовкой лётного состава. Отмечается, что темпы строительства тех же J-11 таковы, что они перекрывают сроки эксплуатации ранее закупленных Су-27. Фактически речь идёт о том, что самолёты Су-27 теперь необходимо заменять китайскими клонами ещё до того, как первые выработают свой ресурс.

В этой связи в китайских СМИ задаются вопросом: для чего ВВС НОАК закупали несколько крупных партий Су-27, если промышленность уже была настроена на производство лицензионных копий в самом Китае?

Спрашивают китайские эксперты и о том, почему сложно продвигаются работы по модификации J-11D. Это истребитель с радаром с АФАР (активная фазированная решётка), новейшей системой управления и системой дозаправки в воздухе. В конструкции планера применяются композитные материалы. Первые испытания этого истребителя были проведены в 2015 году, но в серию самолёт пока не пошёл. Эксперты же утверждают, что серия должна была начаться "в 2017-2018 гг.", но "приходится использовать старые версии". Ввод же в серию новых версий J-11 перекроет сроки эксплуатации "старых". Такая китайская проблема...

Главная претензия по этому вопросу вот в чём: лётчиков обучают использованию бортовых систем на J-11B, но вскоре в войска должны массово пойти J-11D с другими системами управления, а значит, придётся тратить время и деньги на переучивание лётного состава, с укомплектованностью которого - проблемы.

Фактически речь идёт о том, что самолёты в Китае зачастую строятся быстрее, чем готовят лётчиков, но при этом китайцы, построив одну модификацию, тут же ожидают ввода в строй более новой. Эта чехарда вызывает нервозность уже у самих лётчиков ВВС НОАК.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-11
Су-27
Компании
Сухой ПАО
Проекты
АФАР
Похожие новости
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
13.12.2016
Китай откажется от российских авиадвигателей
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
01.07.2013
Звезда салона
13.05.2010
Военно-морской вариант истребителя J-11 появился в открытой печати - фото
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ