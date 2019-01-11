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11.01.2019
Военное обозрение

Индия планирует ввести женщину-космонавта в состав миссии "Гаганьяан"

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В Индии обсуждают поставленную премьер-министром Нарендрой Моди задачу по отправке собственного пилотируемого аппарата на околоземную орбиту к 2022 году (к 75-летию индийской независимости). Проект пилотируемой миссии носит название "Гаганьяан" (Gaganyaan) и предусматривает отправку на околоземную орбиту радиусом 300-400 км трёх индийских космонавтов. Полёт без экипажа индийский модуль совершил в 2014 году.

Срок пребывания космического аппарата (с экипажем на борту) на орбите составит от 5 до 7 суток. При этом в индийских СМИ сообщили, что в состав экипажа Gaganyaan войдёт и женщина.

Проект оценивается примерно в 100 млрд рупий (примерно в 1,5 млрд долларов США по нынешнему курсу). Это станет одним из самых дешёвых проектов по созданию пилотируемого корабля "с нуля". Отдельная тема – создаётся ли корабль именно с нуля? Специалисты говорят о том, что Индия создаёт фактический гибрид из российских (советских) и американских технологий, которые имеет в своём распоряжении.

Отмечается, что реализация проекта уже позволила создать около 13 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в Индии.

Источник изображения: https://www.facebook.com/chawla.kalpana

В истории индийской космонавтики уже есть эпизоды с отправкой женщины в космос. Речь идёт, в том числе, и о трагедии, которая произошла в феврале 2003 года. Первая индийская женщина-космонавт Калпана Чавла (астронавт NASA) отправилась в космос на американском шаттле "Колумбия". На борту челнока помимо Чавлы находились ещё 6 человек. Все они погибли. На момент гибели первой женщине-космонавту Индии было 40 лет. Астронавтом НАСА она стала в 1994 году, а в ноябре 1997 года совершила свой первый космический полёт в составе миссии STS-87. В Индии отмечают, что на самом деле Калпана Чавла представляла скорее США, чем Индию, так как на её скафандре был американский флаг. Именно поэтому особые чувства в Нью-Дели вызывает возможность отправки космонавтов именно под индийскими флагами.

10.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Колумбия
Россия
США
Компании
NASA
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