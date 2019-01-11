МО РФ начало испытания "полярного" С-400

Минобороны приступило к испытаниям "полярной" зенитной системы С-400 "Триумф", начинка которой надежно защищена от низких температур, сообщают Известия.

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Установка получила специальное шасси МЗКТ-7930 "Астролог" (8х8). Тягачи отличаются высокой проходимостью и зарекомендовали себя как надежная платформа для мощных систем вооружения. Они оснащены вспомогательными газотурбинными установками (ГТД), предназначенными для запуска основного двигателя, независимого обогрева кабины, электронных систем и ракет. ГТД смогут обогревать кабину и системы комплекса при выключенном основном двигателе.

Сама кабина и блоки с электроникой дополнительно утеплены теплоизолирующими материалами.

Как отметил эксперт Владислав Шурыгин, менее мощная независимая установка сможет повысить автономность комплекса, поскольку серьезно экономит топливо: личному составу на боевой позиции не придется беспрестанно "гонять" прожорливый дизель "Астролога". При необходимости ГТД всегда поможет завести основной двигатель.

По его словам, при длительной стоянке в местах с температурой ниже -15 градусов у военной техники зачастую возникают проблемы с запуском, поэтому экипажи зачастую не глушат силовые установки. Иначе потом запустить их будет очень непросто, ведь в полевых условиях нет теплых стоянок, где можно отогреть машину.

Электроника тоже не любит температурных скачков, поэтому поддержание постоянной температуры в блоках позволит зенитной системе без промедления войти в рабочий режим.