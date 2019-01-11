В ЦАР не исключают появления российской военной базы

Министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра не исключила появление на территории государства российской военной базы. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Источник изображения: Минобороны РФ

Министр обороны ЦАР пояснила, что в августе 2018 года между Россией и ЦАР было подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, итогом которого на сегодняшний день является учебный центр в Баренго, где российские военные инструкторы проводят обучение военнослужащих армии республики. При этом, хотя разговора о создании полноценной военной базы России в ЦАР пока не было, возможность ее размещения предусматривается рамочным соглашением между государствами. Если власти стран примут решение о размещении военной базы на территории ЦАР, то она будет создана.

Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать

- заявила министр обороны ЦАР, добавив, что учебный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако некоторые СМИ воспринимают его именно так.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. В настоящее время обстановка в стране постепенно стабилизируется, в том числе и с помощью России, которая оказала поддержку легитимному правительству республики на переговорном уровне.