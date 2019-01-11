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11.01.2019
Военное обозрение

ДТП "по-украински": в Одессе БРДМ ВСУ протаранила легковые автомобили

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В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронемашины вооружённых сил Украины. В ДТП столкнулись два легковых автомобиля (Peugeot 308 и Toyota Avalon), а также бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ.

Источник изображения: Думская.net

Портал "Думская" сообщает, что жертв и пострадавших нет. БРДМ особых повреждений не получила, при этом протаранив легковые автомобили, которые в дорожно-транспортном происшествии поучаствовали.

ДТП "по-украински" произошло в районе одесского автовокзала.

Напомним, что ранее на Украине не справился с управлением экипаж зенитного ракетного комплекса. Машина не вписалась в поворот во время репетиции военного парада и протаранила здание, возле которого собрались люди, наблюдавшие за ходом репетиции.

На этом фоне отдельные СМИ публикуют материалы, в которых указывается на отправку с американской военной базы в Италии натовских боевых пловцов в Одесскую область. В частности, такую информацию представил портал "Свободная пресса". В статье Сергея Ищенко рассматривается переброска "особого груза для водолазной команды ВМС США". Эта переброска может быть связана с реализацией проекта строительства военной базы в порту Очаков. В статье высказано предположение о переброске под Одессу американских водолазов-диверсантов.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Компании
Toyota
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