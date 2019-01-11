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11.01.2019
Военное обозрение

Лаос получил первые учебно-боевые самолёты Як-130

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Военно-воздушные силы Народной армии Лаоса получили три учебно-боевых самолета Як-130 российского производства. Полученные самолеты были замечены на аэродроме Вьентьяна, передает блог bmpd со ссылкой на лаосские веб-ресурсы.

Источник изображения: LAOS ARMY CHANNEL

Как сообщает издание, полученные лаосскими военными учебно-боевые Як-130 имеют номера ВВС Народной армии Лаоса - "044", "045" и "046". Первый Як-130 с номером "044", переданный Лаосу, был доставлен во Вьентьян на борту военно-транспортного Ил-76Д прямо с аэродрома авиазавода корпорации "Иркут" в Иркутске.

На данный момент официального заявления от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о заключении контракта с Военно-воздушными силами Лаоса, не сообщалось, также неизвестно количество заказанной техники и условия контракта. Между тем, Лаос стал пятым иностранным государством, получившим Як-130 на вооружение. Ранее Як-130 получили Алжир, Бангладеш, Мьянма и Белоруссия.

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — "Рукавица") — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.

Ранее сообщалось, что Лаос передал России 30 полностью боеготовых танков Т-34.

10.01.2019
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Страны
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Лаос
Мьянма
Россия
Продукция
L-39
Ил-76
Л-39
Як-130
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ИРКУТ НПК
ОКБ им. Яковлева
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