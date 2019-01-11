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11.01.2019
РИА Новости

В России приняли меры по замене иностранных композитов в МС-21

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Самолет МС-21
Самолет МС-21.
Источник изображения: © РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минпромторг уже принял меры по замене иностранных композитов в самолете МС-21 на отечественные аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что иностранные санкции против ряда российских компаний остановили поставки из США и Японии композитных материалов для крыла и части киля самолета МС-21. Оставшегося запаса композитов хватит на шесть лайнеров. Обсуждаются пути решения проблемы, сообщило издание.

В Минпромторге отметили, что уже приняли дополнительные меры, чтобы программа по созданию композитного крыла для начала серийного производства МС-21 шла без перебоев. В ведомстве подчеркнули, что в России есть "производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков".

При финансовой и организационной поддержке министерства в России осваивается вся цепочка производства композиционных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации, добавили в ведомстве.

"В рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", — заключили в Минпромторге.

10.01.2019
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