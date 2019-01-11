Войти
11.01.2019
РИА Новости

В ЦАР не исключили размещения российской базы

149
0
0
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил в образовательном армейском центре в Беренго.
Источник изображения: © AFP 2018 / Florent Vergnes

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <...>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — пояснила Кояра.

Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР "Антибалака" и "Селека". Они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций по деэскалации. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.12.2018
Nyhetsbanken (Швеция): опасный маневр Порошенко
16.12.2014
КНДР: движение к новой реальности
17.10.2014
Владимир Путин: надеюсь, что США вспомнят, чем чреват разлад между ядерными державами
02.07.2012
ООН берет оружие на мушку
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
18.01.2007
Генерал Гареев: Россия меняет свою военную доктрину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ