Войти
11.01.2019
ЦАМТО

Начались летные испытания второго самолета ДРЛОиУ "ГлобалАй"

161
0
0
Облик самолета GlobalEye
Облик самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненного на основе административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенного радиолокационным комплексом Saab Erieye ER.
Источник изображения: Saab AB

ЦАМТО, 10 января. Шведская компания Saab объявила о начавшихся 3 января летных испытаниях второго многоцелевого самолета ДРЛОиУ "ГлобалАй" (GlobalEye).

Оснащенный комплектом средств обнаружения самолет поднялся в воздух в 11:00 с аэродрома Saab в Линчепинге с целью сбора данных о работе различных бортовых систем и оценки летно-технических характеристик. Продолжительность полета составила 2 ч 54 мин.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года в ходе авиасалона Dubai Air Show компания Saab объявила о заключении с Объединенными Арабскими Эмиратами контракта на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов "Глобал-6000" компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл.

В феврале 2017 года в ходе выставки IDEX-2017 был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

В июне 2018 года Saab заключила с ОАЭ новое соглашение, предусматривающее расширение функциональных возможностей заказанных самолетов "ГлобалАй". Стоимость заказа составила около 345 млн. шведских крон.

Система "ГлобалАй" размещается на платформе самолета "Глобал-6000". Выкатка первого самолета состоялась на предприятии Saab в Линчепинге 23 февраля 2018 года. Летные испытания платформы начались 14 марта 2018 года и в настоящее время продолжаются в соответствии с графиком. Испытания наземного компонента системы уже завершены. Ряд аналитиков предполагали, что первый самолет будет передан заказчику до конца 2018 года, однако о поставке пока не сообщалось.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием. Как заявлено, РЛС "Эриай ER" на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке.

Кроме того, платформа оборудуется многорежимной РЛС "Сиспрей-7500E" AESA группы Leonardo, убирающейся ОЭ/ИК станцией разведки Star SAFIRE 380-HD, автоматической системой госопознавания, комплектом радиоэлектронной борьбы HES-21. Система наблюдения обеспечит возможность одновременного обнаружения и сопровождения целей в воздухе, на земле и в море.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Швеция
Продукция
GlobalEye
Компании
Bombardier
Leonardo
Navantia
SAAB
Похожие новости
19.03.2018
Saab начала летные испытания первого самолета ДРЛОиУ, предназначенного для ВВС ОАЭ
16.03.2018
Новый шведский самолет-разведчик совершил первый полет
11.11.2015
Компания «Сааб» заключила контракт на поставку ВВС ОАЭ двух самолетов ДРЛОиУ
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ