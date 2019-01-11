США блокируют продажу Хорватии израильских истребителей F-16

ЦАМТО, 10 января. По информации американских и европейских официальных лиц, соглашение на продажу Хорватии истребителей из состава ВВС Израиля, вероятно, будет аннулировано после того, как Госдеп США отказался одобрить передачу Загребу чувствительных технологий из Израиля.

Министерство обороны Хорватии 4 января объявило, что направило Израилю запрос с просьбой до 11 января 2019 года официально уведомить о том, сможет ли он поставить Загребу самолеты, предложенные в рамках международного тендера.

В соответствии с условиями соглашения, Израиль несет ответственность за получение от США разрешения на перепродажу самолетов.

В случае, если по каким-то причинам Израиль не получит данное разрешение, правительство Республики Хорватия отменит решение о закупке истребителей в Израиле. Как заявлено, после получения ответа от Израиля МО Хорватии сделает официальное заявление по данному вопросу.

Как сообщает Breaking Defense, Хорватия, Израиль и США вели переговоры о продаже до декабря 2018 года, после чего Государственный департамент США заблокировал продажу из опасений, что Израиль передаст Хорватии технологии, которые он не уполномочен передавать. США заявили, что для продажи Израиль должен устранить модернизации, выполненные на израильских самолетах после их поставки.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Хорватии объявило тендер на поставку истребителей для замены устаревших МиГ-21 в середине 2017 года. Приглашения принять участие в тендере были направлены Греции, Израилю, Республике Корея, Швеции и США. Республика Корея от участия отказалась. Оценка предложений четырех оставшихся претендентов группой экспертов завершилась 30 ноября 2017 года. Комиссия признана лучшим вариант Израиля, который предложил Хорватии 12 прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30 с остаточным ресурсом 3000 летных часов, что достаточно для их эксплуатации в течение следующих 25 лет, а также сопутствующее оборудование и услуги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его хорватский коллега Андрей Пленкович достигли принципиальной договоренности о продаже Хорватии 12 бывших в эксплуатации ВВС Израиля истребителей F-16C/D Блок.30 "Барак" в январе 2018 года. Совет обороны Хорватии принял рекомендации комитета по обороне парламента и группы экспертов и рекомендовал правительству страны инициировать закупку 12 истребителей F-16 в Израиле. 29 марта 2018 года правительство Хорватии официально объявило о выборе предложения Израиля лучшим и приступило к переговорам о заключении контракта с израильской стороной. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долларов.