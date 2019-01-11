СВ США намерены резко увеличить количество РСЗО в боевом составе

ЦАМТО, 10 января. Сухопутные войска США намерены существенно увеличить парк реактивных систем залпового огня в контексте усиления возможностей по ведению боевых действий против "равного" противника.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в размещенных 26 декабря на американском сайте государственных закупок FBO (Federal Business Opportunities) уведомлениях командование СВ США сообщило о планируемой закупке дополнительных РСЗО HIMARS, а также восстановлении и модернизации гусеничных РСЗО MLRS.

Что касается HIMARS, то СВ США планируют подписать контракт на их серийное производство с Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Соглашение, включающее 12-месячный основной контракт с четырьмя годичными опционами, будет предусматривать закупку до 343 новых пусковых установок M142 HIMARS и их дополнительную поддержку.

Компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control также получит отдельный заказ на модернизацию артиллерийских частей M269A0/A1 и гусеничных шасси M993A0/A1 РСЗО M270 MLRS. Контракт будет включать поставку до 385 пусковых установок MLRS M270A2.

Запланированные работы позволят продлить срок эксплуатации пусковой установки MLRS до 2050 года за счет решения проблем устаревания, модернизации, а также установки улучшенной бронированной кабины и системы управления огнем.

Ранее, в 2018 году, Минобороны США выпустило новую "Стратегию национальной обороны", которая предусматривала переход от подготовки к ведению боевых действий против повстанцев к подготовке к обычному (конвенциональному) конфликту с Россией и Китаем.

В настоящее время, по оценке аналитиков, СВ США уступают России в области артиллерийских вооружений. В частности, аналитик RAND Corporation Джон Гордон, проведя сравнение российских и американских артиллерийских систем в Европе, пришел к выводу, что США оказались "в существенно менее выгодном положении".

Так, по его оценке, в первые 7-10 дней конфликта Россия получит численное преимущество во всех элементах общевойскового боя, а также количественное и качественное преимущество в огневых возможностях. Соотношение между активами РФ и США в этот начальный период превысило бы 5 к 1.

Как отмечено, у ВС РФ имеется преимущество по дальности: показатели российских артиллерийских систем по дальности стрельбы выше на 50-100%, а при применении РСЗО почти равны. Кроме того, у Москвы имеется "более широкий набор боевых частей" для реактивных снарядов.

Таким образом, стремясь исправить положение, СВ США намерены усилить парк артиллерии и приобрести новые реактивные боеприпасы большой дальности LRPF (Long-Range Precision-Fire).

Как заявил еще в марте прошлого года на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США глава Тихоокеанского командования ВС США генерал Роберт Браун, "нам нужны пушки, которые стреляют так же, как РСЗО, реактивные снаряды, которые стреляют так же, как сегодняшние ракеты, и ракеты, которые стреляют на расстояние до 499 км и более".

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" запрещает США и России размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5000 км, поэтому не случайно, что США угрожают выйти из этого договора.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре СВ США уже заключили с компанией Lockheed Martin контракт на поставку к июлю 2022 года 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Стоимость этого соглашения составила 289,176 млн. долл.