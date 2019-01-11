Министр обороны ЦАР рассказала о помощи России в вооружении армии

ЦАМТО, 10 января. Россия остается единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии Центральноафриканской республики. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По словам министра, стране необходимо обеспечить полную безопасность, и для этого ЦАР нужны силовые государственные институты – армия, полиция, жандармерия.

"Но необходимо понимать, что одной подготовки мало, и надо еще иметь то, чем воевать. Вы, вероятно, знаете, что так называемый второй транш поставки вооружений был заблокирован на уровне Совета Безопасности ООН, и я хотела бы надеяться, что все дипломатические усилия приведут к снятию этого эмбарго, к тому, чтобы наши вооруженные силы были по-настоящему вооружены и были в прямом смысле слова силовыми структурами", – сказала Н.Койяра.

Как напоминает "РИА Новости", ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тыс. человек.

Сообщалось, что с 2018 года безопасность президента страны обеспечивают российские спецподразделения. МИД РФ ранее сообщал, что Россия безвозмездно поставила в ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов и направила 175 инструкторов, которые проводят обучение личного состава вооруженных сил республики, передает "РИА Новости".