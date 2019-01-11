Войти
11.01.2019
ЦАМТО

Министр обороны ЦАР рассказала о помощи России в вооружении армии

141
0
0
ЦАР
ЦАР.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 10 января. Россия остается единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии Центральноафриканской республики. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По словам министра, стране необходимо обеспечить полную безопасность, и для этого ЦАР нужны силовые государственные институты – армия, полиция, жандармерия.

"Но необходимо понимать, что одной подготовки мало, и надо еще иметь то, чем воевать. Вы, вероятно, знаете, что так называемый второй транш поставки вооружений был заблокирован на уровне Совета Безопасности ООН, и я хотела бы надеяться, что все дипломатические усилия приведут к снятию этого эмбарго, к тому, чтобы наши вооруженные силы были по-настоящему вооружены и были в прямом смысле слова силовыми структурами", – сказала Н.Койяра.

Как напоминает "РИА Новости", ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тыс. человек.

Сообщалось, что с 2018 года безопасность президента страны обеспечивают российские спецподразделения. МИД РФ ранее сообщал, что Россия безвозмездно поставила в ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов и направила 175 инструкторов, которые проводят обучение личного состава вооруженных сил республики, передает "РИА Новости".

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Похожие новости
04.06.2018
Российский Су-25 в Сирии могла сбить украинская "Игла"
12.07.2017
Между войной и альянсом
01.12.2016
Американский изоляционизм дает Путину шанс (Maariv, Израиль)
01.11.2013
За последние десять лет Азербайджан закупил 264 боевых танка
03.09.2010
В ходе визита Дмитрия Медведева в Азербайджан будут обсуждены вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
17.02.2010
Российское оружие разворачивают против Ирана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ