Военно-воздушные силы Лаоса получили 3 УБС Як-130

ЦАМТО, 10 января. На канале LAOS ARMY CHANNEL в Youtube опубликован видеосюжет о прибытии на аэродром Вьентьяна (столица Лаоса) трех учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства (б.н. 044, 045 и 046).

Напомним, что на авиасалоне Singapore Airshow 2016 источник в российской оборонной промышленности сообщил Lenta.ru о том, что ВВС Лаоса заинтересованы в приобретении самолетов Як-130 российского производства. Двухместные реактивные учебно-боевые машины предполагается использовать для подготовки пилотов и выполнения боевых задач.

"Лаос заинтересован в этой машине, которая позволит относительно недорого закрыть пробел, образовавшийся после списания самолетов МиГ-21, полученных из СССР в 1970-х гг.", – заявил тогда собеседник Lenta.ru.

По словам источника Lenta.ru, Лаос может получить 16-20 самолетов, а в контракт будут включены поставки дополнительного оборудования, вооружения и запчастей, а также услуги по организации подготовки пилотов и техников.

В настоящее время в составе ВВС Лаоса имеются около 25 истребителей МиГ-21, однако подавляющая их часть непригодна к полетам.

Первый учебно-боевой самолет Як-130 (б.н. 044) прибыл во Вьентьян 20 декабря 2018 года на борту самолета Ил-76ТД (р.н. RA-78765) российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс", о чем уже сообщал ЦАМТО.