Индия изучает возможность поставки КР BrahMos ВМС Индонезии

ЦАМТО, 10 января. Индия готовит предложение по поставке крылатых ракет BrahMos производства российско-индийского СП BrahMos Aerospace для оснащения боевых кораблей Военно-морских сил Индонезии.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированный источник, в конце 2018 года группа специалистов BrahMos Aerospace посетила индонезийскую государственную верфь PT PAL в Сурабайе для оценки возможности оснащения ракетами BrahMos индонезийских военных кораблей.

Помимо КР BrahMos, Индия предложила Индонезии поставить береговые РЛС, сталь для строительства кораблей, а также услуги по обслуживанию парка истребителей Су-30МК.

Возможность заключения первого экспортного контракта на КР BrahMos и заинтересованность в нем с индонезийской стороны подтверждает тот факт, что группа депутатов комиссии по обороне, иностранным делам и информации нижней палаты парламента Индонезии в конце прошлого года посетила штаб-квартиру BrahMos Aerospace.

Издание также отмечает, что, со своей стороны, индонезийское государственное предприятие PT Pindad (Persero) претендует на контракт с Сухопутными войсками Индии, участвуя в тендере на приобретение новой штурмовой винтовки. В настоящее время процесс находится на стадии "запроса предложений". Предлагаемая Индонезией винтовка показала хорошие результаты на региональных соревнованиях по стрельбе.