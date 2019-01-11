Войти
11.01.2019
ЦАМТО

Индия изучает возможность поставки КР BrahMos ВМС Индонезии

169
0
0
Ракета БраМос
Ракета БраМос.
Источник изображения: EPA/JAGADEESH NV

ЦАМТО, 10 января. Индия готовит предложение по поставке крылатых ракет BrahMos производства российско-индийского СП BrahMos Aerospace для оснащения боевых кораблей Военно-морских сил Индонезии.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированный источник, в конце 2018 года группа специалистов BrahMos Aerospace посетила индонезийскую государственную верфь PT PAL в Сурабайе для оценки возможности оснащения ракетами BrahMos индонезийских военных кораблей.

Помимо КР BrahMos, Индия предложила Индонезии поставить береговые РЛС, сталь для строительства кораблей, а также услуги по обслуживанию парка истребителей Су-30МК.

Возможность заключения первого экспортного контракта на КР BrahMos и заинтересованность в нем с индонезийской стороны подтверждает тот факт, что группа депутатов комиссии по обороне, иностранным делам и информации нижней палаты парламента Индонезии в конце прошлого года посетила штаб-квартиру BrahMos Aerospace.

Издание также отмечает, что, со своей стороны, индонезийское государственное предприятие PT Pindad (Persero) претендует на контракт с Сухопутными войсками Индии, участвуя в тендере на приобретение новой штурмовой винтовки. В настоящее время процесс находится на стадии "запроса предложений". Предлагаемая Индонезией винтовка показала хорошие результаты на региональных соревнованиях по стрельбе.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
Pindad
PT. PAL
Похожие новости
28.03.2017
Интервью директора по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктора Кладова
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
24.11.2014
Ветер Джакарты
15.03.2011
Кого вооружает Россия
25.09.2007
Участники индийско-российского проекта "БраМос" обсудили перспективы сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ