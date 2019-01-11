На Тихоокеанском флоте отметили день инженера-механика
ЦАМТО, 10 января. На Тихоокеанском флоте свой профессиональный праздник отметили инженеры-механики ВМФ.
В 1996 году этот памятный день утвердил Главком Военно-морского флота России, поскольку именно на Российском флоте в 1855 году появился первый корпус инженеров-механиков.
Сегодня люди этой профессии есть везде. На кораблях и судах флота, в судостроительных доках и ремонтных мастерских.
Командование Тихоокеанским флотом поздравило специалистов электромеханической службы с праздником, особо отметив, что нынешнее поколение инженеров-механиков достойно продолжает славные традиции старших товарищей. В успешной реализации учебно-боевых задач, стоящих перед Тихоокеанским флотом, большую роль играет своевременная и качественная подготовка кораблей и судов при выполнении различных мероприятий боевой подготовки, во время учений и боевых служб в Мировом океане.
По итогам 2018 года за инициативу, старание, усердие по службе лучшие военнослужащие электромеханических боевых частей кораблей были награждены ценными подарками и грамотами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются