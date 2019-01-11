Войти
11.01.2019
ЦАМТО

На Тихоокеанском флоте отметили день инженера-механика

143
0
0
Крейсер "Варяг" на учениях Тихоокеанского флота
Крейсер "Варяг" на учениях Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

ЦАМТО, 10 января. На Тихоокеанском флоте свой профессиональный праздник отметили инженеры-механики ВМФ.

В 1996 году этот памятный день утвердил Главком Военно-морского флота России, поскольку именно на Российском флоте в 1855 году появился первый корпус инженеров-механиков.

Сегодня люди этой профессии есть везде. На кораблях и судах флота, в судостроительных доках и ремонтных мастерских.

Командование Тихоокеанским флотом поздравило специалистов электромеханической службы с праздником, особо отметив, что нынешнее поколение инженеров-механиков достойно продолжает славные традиции старших товарищей. В успешной реализации учебно-боевых задач, стоящих перед Тихоокеанским флотом, большую роль играет своевременная и качественная подготовка кораблей и судов при выполнении различных мероприятий боевой подготовки, во время учений и боевых служб в Мировом океане.

По итогам 2018 года за инициативу, старание, усердие по службе лучшие военнослужащие электромеханических боевых частей кораблей были награждены ценными подарками и грамотами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
25.12.2018
"Сатана", "Булава" и другие: как российская армия провела 2018 год
20.03.2018
На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника
16.05.2017
ВУНЦ ВМФ подготовит свыше 10 экипажей для кораблей нового поколения
20.12.2016
Корабли ТОФ покинули порт Вишахапатнам для участия в морской фазе Indra Navy - 2016
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
05.11.2013
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ