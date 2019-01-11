Роскосмос отправит на орбиту новый модуль МКС в 2020 году

Ранее сообщалось, что модуль "Наука" планируется запустить к станции на ракете-носителе "Протон-М" с Байконура уже в этом году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" запустит новый многофункциональный лабораторный модуль "Наука" к Международной космической станции (МКС) в 2020 году. Об этом сообщил в интервью РБК глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Говоря о коммерциализации работы МКС, Рогозин отметил, что она возможна не раньше 2020 года, так как сейчас российский сегмент компактен и нужен для работы космонавтов.

"Но мы планируем в начале 2020 года отправить туда многофункциональный лабораторный модуль, который расширит площадь рабочего места на российском сегменте, а потом еще два модуля в 2022 году - стыковочный и энергетический. Тогда у нас точно появится там свободное место как для увеличения количества экспериментов на МКС, так и для привлечения коммерческих компаний", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что новый модуль "Наука" планируется запустить к станции на ракете-носителе "Протон-М" с Байконура уже в этом году.

Стартовая масса "Науки" превышает 20 т, в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Модуль должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС и управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. Он также должен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины.