СМИ: на орбитальном телескопе Hubble возникли проблемы с широкоугольной камерой

NASA планировало еще в 2013 году заменить Hubble новейшей обсерваторией James Webb, но работы по ее созданию сильно отстали от графика

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Неполадка с широкоугольной камерой возникла на орбитальном телескопе Hubble. Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com со ссылкой на экспертов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Каких-либо подробностей не приводится, за исключением ссылки на то, что камера, установленная во время ремонтных работ на телескопе в 2009 году, оснащена дублирующей электронной системой, которую можно будет задействовать. Пока не ясно, сколько времени может потребоваться на устранение неполадки. Три другие камеры на орбитальном телескопе продолжают функционировать.

Как подчеркивает издание, неполадка возникла в условиях, когда финансирование NASA, как и ряда других федеральных ведомств, приостановлено из-за бюджетных разногласий между Белым домом и демократами в Конгрессе США. Как отметил в этой связи на своей странице в Twitter помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен, "этот случай служит напоминанием о двух важных аспектах космических исследований: во-первых, сложные системы, подобные телескопу Hubble, работают только благодаря группе опытных специалистов, а во-вторых, у всех космических систем есть предельный срок эксплуатации, и такие проблемы возникают время от времени".

Выведенный в 1990 году на орбиту телескоп, названный в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953), оснащен зеркалом диаметром 2,4 метра. Установленная на нем аппаратура позволяет осуществлять наблюдения в видимой части спектра, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. За 28 лет на телескопе неоднократно возникали неполадки, последний раз - в октябре прошлого года, когда он был переведен в "спящий" режим из-за выхода из строя гироскопа - уже четвертого из шести.

NASA планировало еще в 2013 году заменить Hubble новейшей обсерваторией James Webb, но работы по ее созданию сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов телескопа, и было объявлено, что специалисты NASA теперь приступают к их наземным испытаниям. Запуск сначала был перенесен на март - июнь 2019 года, а в июне прошлого года директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил журналистам, что вывод обсерватории в космос состоится не ранее 30 марта 2021 года. На телескопе, названном в честь Джеймса Уэбба (1906-1992), руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, установлено зеркало диаметром 6,5 м и он сможет наблюдать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва.