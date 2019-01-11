Выводы о "дыре" в "Союзе МС-09" сообщат руководству России в ближайшие недели

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сейчас "на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Выводы о причинах появления отверстия в спускаемой капсуле космического корабля "Союз МС-09" будут доложены руководству РФ в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

"Наше дело - обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии Роскосмоса, и немедленно эта информация будет доложена руководству страны. Это произойдет в ближайшие недели", - сказал Рогозин.

Он добавил, что "сегодня на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего". "Американцы тоже интересуются результатами работы, но всему свое время", - добавил руководитель Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что контейнер с пробами, которые были взяты со стенок отверстия в космическом корабле российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в космос 11-12 декабря, вернулся на Землю в спускаемой капсуле "Союза МС-09" 20 декабря. По его словам, сейчас эксперты продолжают работать с этими материалами.

В конце августа на Международной космической станции упало давление. Позднее выяснилось, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции корабле "Союз МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.