Глава Роскосмоса готов принять директора NASA в России

Ранее Джим Брайденстайн отменил планировавшуюся в начале этого года поездку Дмитрия Рогозина в США

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов принять директора NASA Джима Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию, несмотря на отмену визита Рогозина в США. Об этом гендиректор российской госкорпорации заявил в интервью РБК.

"Я готов принять главу агентства Джима Брайденстайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше", - сказал Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос также пригласил "потенциальных коммерческих заказчиков из США, поскольку встретиться с ними в Вашингтоне уже не придется". "Сделаем для них подробную презентацию наших планов и предложим интересные условия совместной работы. Нам теперь есть что предложить нашим партнерам", - отметил Рогозин.

Как сообщалось ранее, глава NASA отменил планировавшуюся в начале этого года поездку Дмитрия Рогозина в США в связи с давлением со стороны Конгресса. В Роскосмосе отмечают, что до сих пор не получили от американского космического агентства соответствующего официального уведомления и узнали обо всем из СМИ.