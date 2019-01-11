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11.01.2019
ТАСС

Глава Роскосмоса готов принять директора NASA в России

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее Джим Брайденстайн отменил планировавшуюся в начале этого года поездку Дмитрия Рогозина в США

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов принять директора NASA Джима Брайденстайна в ходе его очередной поездки в Россию, несмотря на отмену визита Рогозина в США. Об этом гендиректор российской госкорпорации заявил в интервью РБК.

"Я готов принять главу агентства Джима Брайденстайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше", - сказал Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос также пригласил "потенциальных коммерческих заказчиков из США, поскольку встретиться с ними в Вашингтоне уже не придется". "Сделаем для них подробную презентацию наших планов и предложим интересные условия совместной работы. Нам теперь есть что предложить нашим партнерам", - отметил Рогозин.

Как сообщалось ранее, глава NASA отменил планировавшуюся в начале этого года поездку Дмитрия Рогозина в США в связи с давлением со стороны Конгресса. В Роскосмосе отмечают, что до сих пор не получили от американского космического агентства соответствующего официального уведомления и узнали обо всем из СМИ.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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