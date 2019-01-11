Амурское объединение ВВО получило новейший комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"
Комплекс имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления
ТАСС, 10 января. Амурское объединение Восточного военного округа (ВВО) получило новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2", который позволяет в том числе бороться с беспилотниками и другими радиоуправляемыми средствами. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, поступил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2"... Более мощные станции позволяют эффективнее воздействовать на различные типы радиоуправляемых объектов. "Борисоглебск-2" выполняет радиоподавление каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов условного противника", - сообщил Гордеев.
Комплекс состоит из нескольких машин-станций, установленных на базе многоцелевого бронированного вездехода. По сравнению со своим предшественниками, он имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления. Личный состав подразделения РЭБ уже прошел переобучение на новый комплекс и приступил к освоению уникального оборудования. Поступление новой техники значительно повышает возможности подразделений и позволяет более качественно осваивать опыт современных военных конфликтов, отметил Гордеев.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются