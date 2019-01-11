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11.01.2019
ТАСС

Большой противолодочный корабль "Североморск" завершил полугодовой поход

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Большой противолодочный корабль "Североморск"
Большой противолодочный корабль "Североморск".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Он прибыл в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", полгода находившийся в дальнем плавании, в четверг зашел в Севастополь, передает корреспондент ТАСС.

Корабль вошел в Севастопольскую бухту около 09:15 мск.

Североморцев торжественно встретили моряки Черноморского флота и военный оркестр. Экипаж приветствовали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Планируется, что в Севастополе корабль пробудет около месяца, в течение которого он будет находиться под оперативным управлением Черноморского флота. На этот период экипаж уходит в отпуск, а БПК пройдет техническое обслуживание. Также на нем будут пополнены запасы.

О походе "Североморска"

Дальний поход БПК "Североморск" начался в июле прошлого года. С сентября по декабрь экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечению безопасности гражданских судов в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Новый год и Рождество моряки уже встретили в Средиземном море.

За время похода "Североморск" зашел с деловым визитом в порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Экипаж корабля участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.

Всего корабль прошел более 30 тыс. морских миль.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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