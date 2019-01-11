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11.01.2019
ТАСС

NASA просит Роскосмос разработать "Союз" для полетов на Луну

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Как заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, аппарат необходим для создания второй резервной космической транспортной системы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. NASA просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом сообщил в интервью "России-24" генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Просят разработать версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему", - сказал Рогозин.

Он также отметил, что NASA настаивает, чтобы Россия продолжила доставлять американских астронавтов на кораблях "Союз" на МКС.

Как сообщалось ранее, США планирует реализовать программу с международным участием Deep Space Gateaway по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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