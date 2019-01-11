Источник: военные Китая завершили испытания С-400 с положительной оценкой

Как передает собеседник агентства, ракета поразила мишень, летевшую на скорости более 600 м/с

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Китай провел на одном из своих военных полигонов вторые успешные стрельбы из купленной в России зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний. Об этом сообщил в четверг ТАСС военно-дипломатический источник.

"Вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень (имитирует летательный аппарат - прим. ТАСС), летевшую на скорости более 600 м/с", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности - почти 250 км. "На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что первые успешные испытания российских С-400 в Китае состоялись в начале декабря 2018 года. Стрельба велась по баллистической цели (имитирует баллистическую ракету средней дальности), летевшей на скорости 3 км/с. Мишень была поражена также одной ракетой системы на дальности 250 км.

Источник ТАСС отметил, что по итогам двух тестов боевая эффективность С-400 была высоко оценена руководством минобороны КНР. "Мы воочию убедились в том, что система С-400 по своим возможностям на сегодняшний день не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений", - привел собеседник агентства слова одного из представителей китайского военного ведомства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.