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11.01.2019
ТАСС

Источник: военные Китая завершили испытания С-400 с положительной оценкой

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Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Как передает собеседник агентства, ракета поразила мишень, летевшую на скорости более 600 м/с

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Китай провел на одном из своих военных полигонов вторые успешные стрельбы из купленной в России зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний. Об этом сообщил в четверг ТАСС военно-дипломатический источник.

"Вторая тестовая стрельба С-400 состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень (имитирует летательный аппарат - прим. ТАСС), летевшую на скорости более 600 м/с", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что цель была поражена на предельной дальности - почти 250 км. "На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что первые успешные испытания российских С-400 в Китае состоялись в начале декабря 2018 года. Стрельба велась по баллистической цели (имитирует баллистическую ракету средней дальности), летевшей на скорости 3 км/с. Мишень была поражена также одной ракетой системы на дальности 250 км.

Источник ТАСС отметил, что по итогам двух тестов боевая эффективность С-400 была высоко оценена руководством минобороны КНР. "Мы воочию убедились в том, что система С-400 по своим возможностям на сегодняшний день не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений", - привел собеседник агентства слова одного из представителей китайского военного ведомства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

10.01.2019
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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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