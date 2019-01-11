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11.01.2019
РИА Новости

НАСА попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза", заявил Рогозин

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Луна
Луна.
Источник изображения: Фото: David Gray / Reuters

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США попросили российскую сторону создать версию корабля "Союз", способную летать до Луны.

"Именно сегодня американцы настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союза" с американскими астронавтами <...>, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сотрудничество по Луне

Весной 2018 года США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос. Он должен был соответствовать американским стандартам и подходить под скафандры НАСА.

Глава "Роскосмоса" отмечал, что Россия может участвовать в проекте только на условиях равноправия.

Обсудить перспективы сотрудничества планировалось в ходе визита руководителя НАСА на Байконур в октябре, однако этому помешала авария на старте.

Затем стало известно, что переговоры должны состояться во время намеченной на февраль поездки Рогозина в США.

Шестого января директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об аннулировании приглашения. Он сослался на то, что некоторые американские политики считают приезд находящегося под санкциями Рогозина "не очень хорошей идеей".

В Госдуме это назвали деструктивным шагом. В Совете Федерации в этом увидели очередное проявление русофобской политики.

10.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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Союз ПКК
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