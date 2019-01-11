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11.01.2019
Российская газета

Каждая ракета - попадание: Китай завершил испытания С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: rg.ru

Китай провел вторые стрельбы из зенитного комплекса С-400 "Триумф" и завершил ими программу испытаний. По итогам тестов система высоко оценена китайскими военными: на уничтожение баллистической и аэродинамической целей, имитировавших, соответственно, ракетную боеголовку с самолетом и летевших на предельной дальности, было потрачено по одной ракете.

- Вторая тестовая стрельба состоялась в декабре прошлого года. Выпущенная ракета 48Н6Е сбила аэродинамическую мишень, летевшую на скорость 600 метров в секунду. Цель была поражена на предельной дальности - почти 250 километров. На этом программа испытаний С-400 в Китае завершена, других стрельб на данный момент не планируется, - рассказал ТАСС военно-дипломатическй источник.

Напомним, первые стрельбы из С-400 китайские военные провели в начале декабря. Той же ракетой была сбита мишень, имитировавшая боевой блок баллистической ракеты - и тоже на предельной дальности.

По итогам испытаний руководство Народно-освободительной армии Китая высоко оценило возможности зенитного комплекса.

- Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, - привел собеседник агентства слова представителя китайского военного ведомства.

КНР стала первым иностранным покупателем "Триумфов", вслед за ней контракты на поставку С-400 заключили Турция и Индия. Зенитный комплекс большой и средней дальности С-400 "Триумф" предназначен для перехвата любых воздушных целей во всем диапазоне высот.


 Антон Валагин

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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