Старик еще крепок. Где до сих пор воюют легендарные Т-34

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На днях во Владивосток морем доставили 30 полностью исправных средних танков Т-34-85, с конца 1980-х стоявших на вооружении армии Лаоса. Скоро их по железной дороге перевезут в подмосковный Наро-Фоминск. Значение этого подарка сложно переоценить. "Тридцатьчетверки", символ победы СССР над нацистской Германией, будут участвовать в парадах, выставках, исторических реконструкциях, сниматься в кино. О том, где Т-34 воевали после Победы, — в материале РИА Новости.

Танки Т-34, переданные России Министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики Источник изображения: © Минобороны России

По самолету — огонь!

Построенный на базе серийного Т-34 образца 1942 года Т-34-85 с 1944-го стал основным танком Красной армии. Новое 85-миллиметровое орудие, башня с усиленной бронезащитой, увеличенная боевая масса при сохранении подвижности вывели его на качественно новый уровень: экипажи теперь чувствовали себя гораздо увереннее в противостоянии с немецкими "Тиграми" и "Пантерами".

Вторая мировая закончилась, но боевой путь легендарной машины продолжался. Танк Т-34-85 стоял на вооружении четырех десятков государств Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и принял участие в большинстве войн и региональных конфликтов второй половины ХХ века, хотя и не всегда на первых ролях. Простота, надежность, близкое к идеальному сочетание бронирования, вооружения и подвижности, а также колоссальный боевой опыт делали Т-34-85 опасным противником даже для более современных машин.

Северокорейские войска в Сеуле Источник изображения: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

"Тридцатьчетверки" массово применялись в первые месяцы Корейской войны. Им приходилось иметь дело с противником, господствовавшим в воздухе, обладавшим численным и качественным превосходством в бронетехнике. Тем не менее Т-34-85 подбили 34 американских танка, 15 из которых были потеряны безвозвратно. Сама же Северная Корея лишилась в боях 97 машин.

Кстати, первую воздушную потерю в войне ВВС США понесли не от зенитного, а от танкового огня. Третьего июля 1950-го четыре американских истребителя-бомбардировщика F-80C атаковали северокорейскую колонну. Танкисты не растерялись и обстреляли самолеты из основных орудий. Один осколочно-фугасный снаряд разорвался прямо перед машиной командира 80-й истребительно-бомбардировочной авиаэскадрильи майора Амоса Слудера, полностью ее уничтожив. Пилоту спастись не удалось.

Закаленный солдат

Во время Суэцкого кризиса 1956 года египетские Т-34-85 на равных бились с израильскими "Шерманами" и АМХ-13. Во Вьетнамской войне участвовали танки Тип-58 — китайская копия Т-34-85. Они неплохо показали себя при боевых действиях из засад, но в лобовых стычках с новыми американскими машинами у них шансов уже не было. Зато "тридцатьчетверки" отличились на Кубе в 1961-м в ходе боев в заливе Свиней. Кубинская армия в стремительной контратаке за два дня разбила интервентов. В последний очаг обороны, поселок Плайя-Хирон, первой вошла рота Т-34-85 во главе с Фиделем Кастро, который находился в головной машине. Во всей операции была потеряна только одна "тридцатьчетверка".

Танки Т-34-85 продолжали воевать: государственный переворот 1962-го в Йемене, Шестидневная война 1967-го, турецкое вторжение на Кипр 1974-го, гражданские войны в Анголе, Афганистане и других горячих точках. К 1990-м большинство стран-эксплуатантов из-за нехватки запчастей и общего износа материальной части применяли Т-34-85 как самоходную артиллерию или закапывали в землю по башни, превращая в долговременные огневые точки. Впрочем, не всегда. Осенью 1991-го в боях на Адриатическом побережье хорватский Т-34-85 выдержал два попадания ПТУР "Малютка" и уничтожил в дуэли сербский Т-55 — гораздо более "молодой" и совершенный по тем временам танк.

Танк Т-34-85 на репетиции парада Победы на Красной площади Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Сегодня Т-34-85 используется довольно ограниченно. Этот танк пока остается на вооружении КНДР (в качестве ДОТов на линии обороны у 38-й параллели), Лаоса, Кубы, Республики Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау (весь танковый парк этой африканской страны состоит из десятка "тридцатьчетверок"), Мали, Намибии, Йемена. Последним европейским государством, сохранившим несколько боеспособных Т-34-85, оставалась Босния и Герцеговина. Однако машины пустили под нож в середине этого десятилетия.

Старая школа

В июле 2014-го ополченцы ДНР вывезли из города Дружковка Донецкой области Т-34-85, установленный на постамент в 1977 году в память о воинах-освободителях. Танк "оживили", но отремонтировать его орудие и использовать машину на передовой не получилось. Кстати, чуть позже ополчению в городе Константиновка удалось завести другой советский раритет — тяжелый танк ИС-3. Как сообщали официальные лица ДНР, он был полностью исправен и мог использовать в качестве снарядов боеприпасы от 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Однако документальных подтверждений боевого применения ИС-3 (как и безоружной "тридцатьчетверки") в Донбассе не имеется.

Отреставрированный танк Т-34-85 на постаменте, расположенном на территории мемориального комплекса "Невский пятачок" в Ленинградской области Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Т-34-85 участвуют в гражданской войне в Йемене по обе стороны фронта. В Сети опубликовано множество видеороликов боевого применения этого танка как правительственными войсками, так и повстанцами-хуситами. Чаще всего машины используются в качестве мобильных ДОТов для поддержки пехоты, а стрельба ведется 85-миллиметровыми боеприпасами кустарного производства. Ненадежные снаряды в сочетании с изношенными до предела стволами орудий превращают это занятие в "русскую рулетку".

Осенью 2015-го в Сети появилось видео, снятое боевиками одной из экстремистских группировок в Сирии: на кадрах отчетливо видны две "тридцатьчетверки", переоборудованные в ДОТы. У одной машины отсутствовали гусеницы и двигатель.

Поразительные боевые возможности Т-34-85 и влияние, которое эта машина оказала на лучшие школы танкостроения, признаны во всем мире. Недаром эксперты авторитетного телеканала Discovery отдали легендарной советской "тридцатьчетверке" первое место в рейтинге лучших танков всех времен.