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11.01.2019
Lenta.ru

Инженер раскрыл недостатки "Авангарда"

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Компьютерная демонстрация полета комплекса "Авангард"
Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Планирующий крылатый боевой блок ракеты "Авангард" имеет более высокую вероятность промаха, чем другие ракеты. Об этом рассказал авиаинженер Марк Солонин в интервью "Новой газете".

Как пояснил Солонин, о концепции ракеты с планирующим боевым блоком размышляли еще во время Второй мировой войны. Однако идею не реализовали, так как при управляемой головной части в ракете сильно вырастает вероятность промаха, которую невозможно предсказать. Поэтому, по его мнению, к современным ракетам предъявляются высокие требования по точности попадания.

"Некоторый военный смысл имеет одно: нанести прицельный удар и вывести из строя ключевые точки (...) А для этого нужна достаточно высокая точность поражения. Планирующая и маневрирующая головная часть именно в этом как минимум создает огромные проблемы", — пояснил инженер.

Кроме того, по словам Солонина, при скорости в 27 Махов ракета будет окружена раскаленным до сотен градусов ионизированным воздухом. Бортовые локаторы ракеты через него ничего не обнаружат, однако саму ее будет очень хорошо видно, в частности, в радиолокационном и тепловом диапазонах. "То есть вопрос о реальной боевой эффективности подобного оружия очень спорный", — заключил он.

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. В ходе испытаний боевой блок ракеты набрал скорость около 27 Махов (скоростей звука). По словам вице-премьера Юрия Борисова, "на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить".

10.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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