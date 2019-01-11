В США объяснили "молчание" России про С-500

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" превосходит по своим тактико-техническим характеристикам возможности С-400 "Триумф" , в связи с чем излишняя реклама первого может помешать продвижению на международном рынке второго, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что дальность ракет С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, первая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок, движущихся со скоростями около 6,5 километра в секунду, а также обнаруживать малозаметные истребители.

The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями. "То есть они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400", — полагает издание.

В январе The National Interest написало, что российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним их самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.

В настоящее время "Алмаз-Антей" завершает разработку перспективной системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Комплекс является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в С-300 и С-400. Радар-обнаружитель такой системы снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу "свой-чужой". Российские военные должны начать получать С-500 в 2020 году.