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11.01.2019
Lenta.ru

США перекрыли поставки материалов для "российского самолета XXI века"

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: РИА Новости

Создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21 оказалось под угрозой санкций США в отношении АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех"). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, поставлялись из США и Японии, но недавно отгрузка прекратилась. Отмечается, что оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов. Эксперты считают, что теперь придется перейти либо на китайские композиты, которые в два раза толще и тяжелее, либо ждать, пока российские предприятия создадут что-то подобное.

Предполагается, что специализацию по выпуску необходимых материалов может освоить Елабужский завод композитных изделий или "композитный дивизион" "Росатома". При этом в обоих случаях потребуются опытно-конструкторские работы, которые задержат старт производства самолетов.

В "Ростатоме" не прокомментировали ситуацию, а представители "Ростеха" назвали проблему надуманной. По их словам, есть надежные зарубежные поставщики композитов и собственные разработки.

МС-21 станет первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России. Одно из его преимуществ — композитное крыло, которое повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона. Счетная палата оценила проект в 438 миллиардов рублей.

10.01.2019
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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
Росатом
Ростех
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
МС-21
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