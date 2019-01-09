Новый АК-47: в США высоко оценили российский пистолет

Недавно разработанный в России пистолет Лебедева (ПЛ-15) вполне может занять в ряду короткоствольного стрелкового оружия то же место, что и АК-47 в мире автоматов. Соответствующую оценку он получил со стороны западных СМИ.

Остались довольны новинкой и эксперты-испытатели. К примеру, бывший американский спецназовец Ларри Викерс, автор одного из наиболее популярных видеоблогов на оружейную тематику, так отозвался о ПЛ-15 после недавнего визита в Россию: "Мне он очень понравился, спуск просто фантастический. Будем надеяться, что у пистолета массового выпуска он будет ничуть не хуже".

- Довольно приятное оружие, точное, очень управляемое и легко перезаряжаемое, - цитирует того же Викерса американское издание The National Interest, отмечая, что примерно те же характеристики нередко звучат и в адрес АК-47.

Напомним, самозарядный пистолет Лебедева разработан концерном "Калашников" для нужд российских силовых структур. ПЛ-15 отличается компактностью - его толщина составляет всего 21 миллиметр в передней части и 28 в районе рукоятки. Для одинаковой эффективности стрельбы правой и левой рукой органы управления выведены на обе стороны. Базовая версия пистолета имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования (в компактной версии отсутствует).

ПЛ-15 использует патрон стандарта 9х19 миллиметров, нестандартная геометрия патронника позволяет стрелять также укороченными или дефектными патронами. Имеется индикатор наличия патрона. Подтвержденный минимальный ресурс - 10 тысяч выстрелов - в ходе испытаний был многократно превышен всеми опытными образцами.

Главным отличием ПЛ от аналогов является современные эргономика и баланс, большое внимание уделено и безопасности - конструкция ударно-спускового механизма исключает самопроизвольный выстрел даже при падении пистолета с высоты.

Как уже сообщала "РГ", серийное производство ПЛ-15 начнется в 2019 году. Пару месяцев назад пистолет поступил на испытания в Росгвардию.

Алексей Иванов