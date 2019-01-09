Войти
09.01.2019
Российская газета

Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео

840
0
0
Самолет-шпион U-2 Dragon Lady
Самолет-шпион U-2 Dragon Lady.
Источник изображения: rg.ru

Самолет-шпион U-2 Dragon Lady пролетел над стандионом Санта-Клары в Калфорнии перед футбольным матчем национального чемпионата. Редкое видео стратосферного разведчика, снизившегося до нескольких сотен метров над землей, появилось в Сети.

- U-2 - это довольно крутой выбор, Он может выполнять сюрреалистически медленные крутые подъемы. Я видел это сам: пилот выводит мощные турбовентиляторные двигатели General Electric F-118 на максимум тяги и самолет с тяжким грохотом устремляется в небо, - рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

Полеты боевой авиации часто открывают футбольные матчи в США. Обычно над стадионами летают истребители или штурмовики, замечены стратегический бомбардировщик B-52 и ударные вертолеты, но Dragon Lady в такой роли выступила впервые.

Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2 принят на вооружение в 1957 году. Машина предназначалась для аэрофотосьемки советских военных объектов - в первую очередь аэродромов с ядерными бомбардировщиками. Основная часть полета U-2 происходит на высоте 21 километр - недосягаемой, как считали в США, для средств ПВО.

На рабочей высоте безопасный диапазон скоростей Dragon Lady составляет чуть больше 10 километров в час, что требует от летчиков постоянного внимания. Пилот U-2 полулежит в кабине и не видит взлетную полосу при посадке. Поэтому ему помогает наземная команда, сопровождающая самолет на пикапе.

1 мая 1960 года самолет-разведчик U-2 был сбит над Свердловском первой же ракетой зенитного комплекса С-75. Пилот Гари Пауэрс выпрыгнул с парашютом, был задержан и осужден за шпионаж. Это был последний полет U-2 над СССР.


 Антон Валагин

08.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Lockheed U-2
С-75
Компании
General Electric
Lockheed-Martin
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.03.2018
Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
27.09.2016
Небесный рейдер
09.03.2016
Крылатые ветераны: от разведчиков до истребителей
20.05.2013
Зенитные ракетные войска КНР
17.04.2009
Я пришелец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?