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09.01.2019
Российская газета

Вдребезги: хуситы взорвали танк М60А3 американского производства

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Танк М60А3
Танк М60А3 саудовской армии.
Источник изображения: rg.ru

Очередной танк М60А3 саудовской армии стал жертвой шиитских повстанцев. В Сети появилось видео, запечатлевшее гибель этой бронированной машины.

Пока нет данных, каким оружием был поражен "Паттон". Судя по предыдущим случаям, это были управляемые противотанковые ракеты. Чтобы пробить лобовую броню "шестидесятого" достаточно даже попадания старой ПТУР "Малютка", которая продолжает применяться в Йемене. Не говоря уже о более новых "Фаготах" и "Конкурсах".

Также в ходе конфликта задействовались современные "Метис" и "Корнет", которые приобретались еще до начала гражданской войны.

Видно, что в боевом отделении возник сильный пожар, который привел к мощному взрыву, превратившему танк в груду металлолома. Над останками машины повисло большое облако дыма.

Ранее сообщалось, что в ходе данного вооруженного конфликта потеряно около полусотни М60А1 и М60А3. Эти устаревшие танки недостаточно хорошо приспособлены к противопартизанским операциям, но военные Саудовской Аравии и их союзники вынуждены применять данную технику. Дело в том, что дизельные двигатели "Паттонов" менее капризны, чем газовые турбины "Абрамсов", да и стоят они гораздо дешевле.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

08.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
9M14 Малютка
M1 Abrams
Корнет
М-60
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