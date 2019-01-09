"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах

Как гиперзвуковые системы влияют на конфигурацию ядерного сдерживания

"Зачетное" испытание ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком вновь заставило задуматься о роли и месте гиперзвуковых глайдеров, или планеров, в общей системе стратегического сдерживания. Автор "Известий" рискнул предположить, что эта дискуссия носит недостаточно предметный характер, и попробует это исправить.

О чем речь?

Для начала подчеркнем, что в данной заметке мы не будем рассматривать так называемые гиперзвуковые крылатые ракеты, оснащенные собственным двигателем (прямоточным воздушно-реактивным), а остановимся на планирующих боевых блоках, запускаемых с помощью "баллистических ракет" (точнее, "блоков ускорителей"), но затем движущихся к целям по небаллистическим траекториям, совершая маневрирование в вертикальной и горизонтальной плоскостях. При этом стоит отметить, что рассматриваемый тип вооружения фактически является дальнейшим развитием маневрирующих боевых блоков (MaRV), уже стоявших на вооружении в США ("Першинг-II"), планировавшихся к развертыванию в СССР (управляемые боевые блоки 15Ф178 для оснащения "тяжелой" МБР Р-36М2) и имеющихся в арсенале КНР в настоящее время (DF-16B, DF-21D).

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М2 Источник изображения: Фото: military.tomsk.ru

Кроме того, в эту же категорию можно условно отнести и "негиперзвуковые" системы, такие как "Боевой блок изменяемой траектории" (Trajectory Shaping Vehicle), предложенный в США в 2013 году в качестве кандидата на развертывание в случае окончательного развала ДРСДМ (хотя, возможно, это всего лишь "ребрендинг" традиционного "марва"), а также японский проект "высокоскоростных планирующих бомб (ракет)".

Что нового?

Отдельного внимания заслуживают характеристики глайдеров вообще и комплекса "Авангард" в частности. Прежде всего, это, конечно, скорость. Традиционным считается оценка "гиперзвука" как скоростей, превышающих 5 чисел Маха. В случае с глайдерами заявляется о значительно больших величинах, превышающих 20 чисел Маха, однако не указываются конкретные фазы (и высоты) "планирования", на которых она достигается. При этом в целом, с учетом предполагаемого профиля полета гиперзвуковых глайдеров, измерение скорости в числах Маха представляется не самым корректным подходом — на различных высотах плотность и температура атмосферы весьма различается.

И всё же, если взять за данность прохождение части "планирования" в атмосфере (в конце концов, именно это считается одним из главных преимуществ новых игрушек, резко ограничивающим возможности средств предупреждения о ракетном нападении, а также подсистем целеуказания противоракетной обороны), возникает крайне неприятное явление: образование плазмы вокруг тела, движущегося с гиперзвуковой скоростью. Экстремальные температурные режимы могут оказывать особенно сильное влияние в случае резких маневров, а также торможения в терминальной фазе для большей точности, что ведет к еще большему перегреву и может привести к разрушению боевого блока либо критическому ущербу для его полезной нагрузки.

Президент РФ Владимир Путин наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ. 26 декабря 2018 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В целом эти проблемы решаются как Россией, так и другими странами в рамках вполне гражданских задач, связанных с возвращением космических аппаратов на землю, однако возникает еще одна проблема, характерная непосредственно для управляемых боевых блоков: плазма влияет на способность отправлять и принимать сигналы с планирующего в атмосфере блока, тем самым значительно снижая возможности управления полетом как внешними, так и внутренними средствами. Здесь также ведутся определенные работы, однако их достоверные успешные результаты в открытой печати не встречались.

Похоже, что эта проблема решается (как минимум в русском "Авангарде", так как прошлый американский подход к снаряду под индексом HTV-2 закончился как раз потерей связи с глайдером) путем запрограммированного полета. Вывод о таком можно сделать в основном из двух единиц информации. Во-первых, есть официальное определение "Крылатого планирующего блока", в котором прямо говорится о запрограммированной природе полета на конечном участке траектории. Во-вторых, появились сообщения о новой учебной программе для будущих ракетчиков, с большим акцентом на навыки программирования.

Как отмечено выше, связь с летящим боевым блоком, вероятно, проблематична (причем как прием, так и передача данных), поэтому ему нужно иметь на борту всё, включая алгоритмы маневрирования.

Более того, сочетание указанных выше факторов заставляет усомниться в традиционном нарративе о более высокой точности гиперзвуковых глайдеров по сравнению с "обычными" головными частями баллистических ракет.

Запуск ракеты "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вообще говоря, проблема соотношения "классики" и "гиперзвука" носит весьма серьезный характер, и здесь стоит обратить внимание на заявление бывшего министра обороны, постоянного члена Совета безопасности Сергея Иванова, отметившего, что "теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", столько не нужно, потому что "Авангард" гораздо эффективнее". Это весьма смелый тезис, возможно, приоткрывающий завесу над отечественным подходом к планированию применения ядерного оружия. Представляется, что в случае реального конфликта определенная часть "обычных" боевых блоков заранее "списывается" из расчетов эффективно наносимого противнику ущерба по тем или иным причинам, в то время как планирующие боевые блоки гарантированно поражают цель.

При этом речь идет скорее всего о более высокой выживаемости нового типа боевого оснащения (или даже нового вида стратегического оружия, если следовать классификации, использованной президентом Владимиром Путиным), но не о его повышенной точности, что в какой-то мере подтверждается информацией о предположительном ядерном боезаряде "Авангарда" мощностью в несколько мегатонн.

Новое оружие и баланс сил

Важнейшим аспектом грядущего развертывания системы "Авангард" (а в последующем и его аналогов в других странах) станет оценка влияния на стратегическую стабильность.

В контексте отечественного гиперзвукового проекта, пожалуй, пока можно говорить об эффекте дамоклова меча: "Авангард" останется козырной картой на случай, если США каким-то образом удастся достичь таких качественных и количественных характеристик своей противоракетной обороны, которые были бы достаточными для защиты от "обычных" МБР. В связи с этим в настоящее время слухи о предполагаемых проблемах с получением необходимых материалов не окажут серьезного влияния на "серийное производство" в количестве несколько крылатых блоков в год. Вместе с тем задача подготовки массового производства будет решаться в спокойном, текущем режиме — в том числе и с учетом перспектив использования соответствующих технологий в гражданском секторе промышленности. Соответственно, пока вряд ли можно предположить развертывание, достаточно массовое для того, чтобы представлять угрозу обезглавливающего или обезоруживающего удара.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Более того, весьма правильным представляется четкое указание высшего военно-политического руководства России на исключительно ядерный характер "Авангарда" — тем самым снимается серьезная проблема так называемой неоднозначности (ambiguity). В случае американских и китайских партнеров эта же проблема в последнее время лишь усиливается.

Что дальше?

В заключение очертим круг основных способов противодействия гиперзвуковым глайдерам, а также некоторые предполагаемые направления дальнейшего развития.

Для противодействия ключевыми направлениями представляются разработка и развертывание инфраструктуры космического базирования, как информационной, так и огневой. Кроме того, своевременному выявлению и сопровождению будут способствовать интегрированные системы наземного эшелона СПРН, включающего в себя РЛС различного диапазона. Средства радиоэлектронной борьбы могут способствовать промахам глайдеров и, соответственно, также являются весьма перспективным направлением — на случай решения проблемы "связи через плазму". Кроме того, гиперзвуковые планирующие блоки в силу очевидно ограниченного количества могут быть использованы для поражения исключительно ценных целей — причем эта ценность будет понятна и для условной обороняющей стороны. Тем самым эшелонированная оборона против всего спектра средств воздушно-космического нападения будет способствовать минимизации и этой угрозы.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Что касается основных направлений дальнейшего развития гиперзвуковых глайдеров, то к таковым можно отнести разработки в области искусственного интеллекта, который сможет еще более усложнить траектории полета, а также решение проблемы связи с боевым блоком на конечном участке траектории. В идеале будет получена и возможность смены цели в полете, но эта перспектива представляется весьма отдаленной — как минимум для "подлинно гиперзвуковых" скоростей. Прорывы в области новых материалов также могут привести к серьезному повышению возможностей соответствующих систем вооружений.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вероятно, через несколько лет как минимум Россия, Китай и США будут обладать гиперзвуковыми боевыми блоками для баллистических ракет и значительно большее число стран обзаведется маневрирующими боеголовками. В перспективе нас ждет мир, в котором десятки акторов будут способны наносить высокоточные разрушительные удары по противнику на большой дальности. Однако старое доброе соревнование "щита и меча" никуда не пропадет.

Гиперзвуковая Россия

Россия определенно в лидерах гиперзвуковой гонки, и "Авангард" — не единственная новинка: армия и флот продолжат оснащаться "новейшими системами, в том числе и гиперзвуковым оружием". Хотя по условно-абсолютному технологическому уровню, возможно, наш комплекс и уступает американским проектам, с учетом начала опытно-боевого дежурства первого полка РВСН, а также "предметного" обучения будущих операторов этого вооружения российские Вооруженные силы, да и разработчики с производителями получат уникальный опыт. Одно дело — разработка и испытания, а вот повседневная эксплуатация — совсем другая история: зачастую именно на этом этапе проявляют себя самые различные "детские болезни", которые можно упустить в ходе НИОКР.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, постепенное появление "Авангарда" и его условных аналогов на вооружении позволит (в случае наличия доброй воли) своевременно сформировать правила игры на "гиперзвуковом" поле, что выгодно отличает его от ситуации с появлением ядерного оружия и иных передовых технологий вооруженной борьбы. В качестве первого шага было бы очень "стабилизирующим", если бы и Россия (в большем относительно нынешнего объеме), и остальные страны представили свои соображения на предмет роли и места гиперзвуковых глайдеров в своих военных доктринах.

Дмитрий Стефанович