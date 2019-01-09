Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки

Главное военно-политическое управление Минобороны начнет курировать культурно-массовую работу в войсках

Культурной работой в войсках займутся политруки. Ведомственный департамент культуры будет переподчинен Главному военно-политическому управлению (ГлавВоенПУР). Цели и задачи, которые стоят перед департаментом, изменятся. Его работа должна быть перенаправлена с масштабных проектов по поддержанию имиджа армии на воспитание патриотизма среди личного состава в войсках.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в Главном военно-политическом управлении готовятся предложения по использованию потенциала департамента культуры военного ведомства для работы непосредственно в войсках. И если раньше его основной задачей было показывать обществу армию с лучшей стороны, то теперь он также займется работой с личным составом — как было в советское время.

В ожидании реорганизации

Реформирование департамента культуры начнется в 2019 году, рассказали в Минобороны. В военном ведомстве добавили, что в обязанности офицеров-политработников будут входить вопросы, связанные с культурно-досуговой деятельностью в войсках. А смысл и назначение этой работы, в том числе — прививать патриотизм и поднимать боевой дух военнослужащих.

Например, среди обязанностей начальников клубов будет оформление наглядной агитации на территории частей, привлечение солдат к участию в местной самодеятельности, показ кинофильмов, проведение лекций, подготовка праздничных мероприятий.

Танцор разминается перед выступлением Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В рамках реорганизации в Минобороны сейчас обсуждается создание в структуре ГлавВоенПУРа управления культурно-досуговой работы, рассказал "Известиям" заместитель председателя совета патриотических организаций "Офицеров России" полковник запаса Валерий Берестов.

— Несомненно, этому направлению военное руководство уделит серьезное внимание, — уверен он.

Клубы объединят солдат

Полковник Валерий Берестов начинал службу начальником солдатского клуба в группе советских войск в Германии, а заканчивал — в главном управлении воспитательной работы, на базе которого сейчас создается ГлавВоенПУР. По словам эксперта, организацией культурных мероприятий в войсках должны заниматься прошедшие специальную подготовку кадры.

— Клуб — это очаг культуры в воинской части, — добавил Валерий Берестов. — Когда нормально работает клуб, солдаты в свободное время не занимаются непонятно чем, а смотрят фильмы, участвуют в самодеятельности, организуют вокально-инструментальные ансамбли. В конечном итоге, культура влияет и на их отношение к службе. Особенно это было заметно после показа таких фильмов, как "Голубые молнии", "Точка отсчета", "В зоне особого внимания", кинолент про Великую Отечественную войну или фильмов про крупные учения. Подчас приходили недостаточно мотивированные призывники, расхлябанные, неустойчивые. Посмотрит такой "Живые и мертвые" по роману Симонова — и его поведение меняется. Люди перестают ныть, начинают служить добросовестно. Они понимают, что армия — это очень серьезно.

Военнослужащие на концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра в сирийской Пальмире Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Еще с советских времен в вооруженных силах существовала строгая иерархия в области культурно-досуговой работы. В главных управлениях и военных округах были отделы, которые за нее отвечали. Непосредственно в частях организацией досуга занимался начальник клуба. Кадры для этой структуры готовили в Львовском высшем военно-политическом училище, а затем в Военном университете.

Вся культурно-досуговая деятельность была ориентирована, в первую очередь, на работу с военнослужащими в строевых частях. Ее необходимо было вести в любой обстановке: на тактических учениях, в морских походах, во время стрельб и полевых занятий, а также во время боевых действий.

Методы были самыми разными: от приглашения в части известных артистов до обязательного участия солдат в художественной самодеятельности. Декларировалось, что средствами культуры и искусства можно привить верность воинскому долгу, чести и достоинства, высокой дисциплинированности и личной ответственности.

От имиджа к патриотизму

В 2013 году политика культурно-досуговой работы в армии резко изменилась. Руководство военного ведомства переориентировало ее на работу с внешним миром. Основной функцией ведомственных работников культуры и их руководителей стало налаживание коммуникаций между армией и обществом. Созданный тогда департамент культуры получил в подчинение Центральный академический театр Российской армии, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Студию военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный музей ВС РФ, Центральный военно-морской музей, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинский музей и Центральную военно-морскую библиотеку. И основным направлением работы военных культурологов стало развитие театрального, музыкального, военно-музейного и библиотечного дела.

Департамент запустил крупные военно-исторические, патриотические, культурные проекты, целью которых было повысить престиж армии и военной службы. Военное ведомство стало проводить всеармейские фестивали "Армия России" и "Армия-джаз" (военных биг-бендов), участвовать в акциях "Ночь в музее", "Библионочь" и "Ночь искусств". Студия военных художников им. М.Б. Грекова создала новые памятники — военному почтальону в Воронеже, военному финансисту в Ярославле. И даже был организован конкурс военной вышивки "Суровая нитка", в котором регулярно принимают участие художники, мастера и любители вышивки со всей России.

Как писали "Известия", Минобороны в 2018 году сформировало Главное военно-политическое управление (ГлавВоенПУР). Оно будет заниматься воспитанием патриотизма среди личного состава. Прорабатывается также вопрос передачи управлению военных газет. Речь идет о СМИ военных округов и флотов.

Алексей Козаченко, Богдан Степовой, Роман Крецул