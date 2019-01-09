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09.01.2019
Известия.ru

"Тигр" не должен выделяться в дорожном потоке"

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Бронеавтомобиль "Тигр"
Бронеавтомобиль "Тигр".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Конструктор бронеавтомобиля Алексей Зайцев — о новой боевой машине семейства

Бронеавтомобиль "Тигр" хорошо известен не только в России, но и в мире. Но не так давно в линейке этих машин появилась новинка, которая создана для спецназа. Она полностью замаскирована под гражданский автомобиль, и на трассе ее сложно отличить от обычного внедорожника. Модифицированный бронеавтомобиль остался мощным и высокопроходимым. При этом сохранил бронезащиту высокого уровня и ходовые качества. Подробно о новой машине семейства "Известиям" рассказал конструктор автомобиля Алексей Зайцев. 

— В чем особенности нового "Тигра"?

— Главная — это рестайлинг. Сейчас по этой модели мы плотно работаем с Росгвардией. У них есть важное требование: "Тигр" не должен выделяться в дорожном потоке. Поэтому машина стала больше похожа на гражданские автомобили. Но в то же время она получила более узкую решетку радиатора, что придало характерную хищную внешность.

Бронеавтомобили "Тигр"

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Производители часто экономят на комфорте пассажиров военных машин. Стал ли модернизированный "Тигр" более удобным?

— В обновленном "Тигре" и водители, и пассажиры будут чувствовать себя намного комфортнее. Бронеавтомобиль уже в штатной комплектации оснащен системой кондиционирования воздуха в салоне. Сокращено количество посадочных мест — с девяти до шести-четырех. Это связано с установкой в салоне антитравматических кресел, но в нем теперь стало намного просторнее. Внутри машина обшита специальным противоосколочным покрытием. Это значительно улучшает эргономические показатели интерьера, дает дополнительную термо- и шумоизоляцию внутри. Что не менее важно, это дополнительная защита экипажа от вторичных осколков брони при попадании в автомобиль бронебойных пуль, снарядов и мин.

Также предусмотрено размещение дополнительного и спецоборудования — УКВ-радиостанции и навигационной аппаратуры, системы кругового видеообзора. Эта система позволяет вести наблюдение, а также управлять машиной, в случае если пулями или осколками будут побиты лобовые стекла, трещины в которых затруднят наблюдение. В перспективе планируется оборудовать эту машину автоматической коробкой передач.

Полноприводный автомобиль "Тигр" на территории Арзамасского машиностроительного завода

Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Для таких бронемашин важна противоминная защита?

— Достоинство таких машин состоит в том, что они не используют дороги, где, как правило, и устанавливаются мины и самодельные взрывные устройства. Конструктивно при разработке "Тигра" специальная противоминная защита не создавалась. На рестайлинговом "Тигре" были приняты некоторые меры по обеспечению противоминной защиты, включая и то, что места командира, водителя и других членов экипажа оборудованы антитравматическими сиденьями.

— Какие дополнительные приспособления получила машина?

— На окнах по требованию Росгвардии появились дополнительные внешние металлические решетки для защиты стекол. Двери корпуса снабжены ригельными замками, которые блокируются изнутри фиксатором, чем обеспечивается надежное закрытие двери и удержание ее при подрывах. Но при этом дверь без труда можно закрыть одной рукой, что немаловажно в бою.

Также есть лестница на кормовой двери автомобиля и багажник на крыше, чтобы перевозить грузы и военное имущество без ущерба для комфорта экипажа. В крыше имеется широкий люк. Автомобиль также оснащен мощными управляемыми дистанционно изнутри ксеноновыми прожекторами.

Бронеавтомобиль "Тигр"

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

После доработки трансмиссии ходовые характеристики качества автомобиля сохранились на прежнем уровне. Максимальная скорость не менее 120 км/ч, запас хода около 1 тыс. км.

— Каким вооружением будет оснащаться обновленный "Тигр"?

— Для ведения огня из бронемашины на крыше есть поворотная платформа с закрывающейся одностворчатой складывающейся крышкой люка и двумя турельными установками под различное стрелковое оружие.

На них могут устанавливаться в любом сочетании (в зависимости от предстоящих боевых задач) пулеметы "Корд" калибра 12,7 мм, 7,62-мм ПКП "Печенег" или ПКМ конструкции Калашникова, а также 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя". Размер люка позволяет вести одновременную стрельбу в разных направлениях двум членам экипажа. В походном положении оружие прячется в салоне в чехлах. Станки, прицелы, магазин-коробки с патронами в лентах закрепляются на штатные места внутри корпуса машины. Поэтому невозможно определить, какое оружие находится внутри автомобиля.


Алексей Козаченко

08.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
АГС-17
Корд
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Тигр
Тигр БА
Компании
АМЗ
Росгвардия
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