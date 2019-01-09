Курдов не трогать: Болтон поставил Турции ультиматум

Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии

Американские военнослужащие не уйдут из северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится не преследовать живущих на этой территории курдов. В США также заявляют, что Турция не должна начинать военные действия, не обговорив свой план с Вашингтоном.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не оставят северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов, передает Bloomberg.

Как он отметил, в Вашингтоне считают, что Турция не должна начинать военные действия, которые бы не были полностью скоординированы и согласованы с США. Болтон подчеркнул, что действия Анкары не должны подвергать опасности не только американские войска, но и союзников Вашингтона в Сирии.

Болтон также отметил, что вывод американских войск из Сирии не укладывается в какой-то установленный произвольный отрезок времени, к концу которого военнослужащие США должны покинуть территорию этой страны.

"График [вывода войск] зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить", - объяснил он.

Советник президента США также признал, что существует множество оснований для беспокойства о возрождении террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), но, по словам Болтона, "президент США обладает всеми полномочиями, чтобы защитить интересы страны и союзников США по всему миру".

Накануне NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти страны убеждены, что оставшиеся в Сирии боевики ИГ будут уничтожены в течение нескольких недель. По его словам, военнослужащих, которые все же покинут Сирию, направят в Ирак.

О выводе американских войск из Сирии Дональд Трамп объявил 19 декабря в связи с "окончательной победой" над террористами "Исламского государства". Он объяснил, что борьба с террористической группировкой была единственной причиной нахождения американских военных в Сирии. Трамп напомнил, что военную операцию против ИГ в Сирии Вашингтон начал в сентябре 2014 года. К моменту объявления президентом США о выведении оттуда войск там находились уже около двух тысяч американских военнослужащих. О начале вывода войск из Сирии также сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. В то же время она уточнила, что это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ.

Через несколько дней после таких заявлений Трамп предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

"Что касается Сирии, изначально мы собирались ограничить наше [военное] присутствие там тремя месяцами, и это было семь лет назад - и мы не покидали [Сирию]. Когда я стал президентом, [запрещенная в РФ террористическая группировка] "Исламское государство" безумствовала. Сейчас ИГ в значительной степени побеждена, и другие страны региона, в том числе Турция, смогут с легкостью позаботиться об оставшихся [боевиках]. Мы возвращаемся домой!" - объявил президент.

Еще до того, как провозгласить вывод войск из региона, 14 декабря, Трамп обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган тогда заявил, что турецкая армия готова в течение нескольких дней начать новую военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат. Турция называет YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Турецкий лидер объяснил, что целью операции будет исключительно разгром террористических формирований. Он выразил надежду, что эта операция сделает ситуацию в регионе более стабильной. Эрдоган обратил внимание американского коллеги, что турецкие военные не будут представлять угрозы для находящихся на этой территории американцев.

До этого Эрдоган сообщал о намерении Турции в ближайшее время очистить от террористических формирований восток реки Евфврат в Сирии на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

Стоит отметить, что ни Турция, ни США, ни возглавляемая Вашингтоном коалиция не получали разрешения сирийского правительства на проведение в регионе военных действий. У них даже нет мандата СБ ООН. Единственные страны, чье военное присутствие допустимо в Дамаске, - это Россия и Иран.

Операция, которую собирался начать Эрдоган, не единственная кампания Анкары против курдов на территории Сирии. Турецкая сторона даже обвиняла Вашингтон в поставках вооружения этой организации, которая контролирует северо-восток Сирии.

Как бы то ни было, после разговора с президентом США Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил это решение нежеланием спровоцировать ответный огонь США во время вывода их войск из региона.

Лидия Мисник