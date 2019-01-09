"Калибром" подальше: крылатую ракету улучшают для ВМФ России

Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое

Дальность полета крылатой ракеты "Калибр" в новой модификации "М" будет превышать 4,5 тыс. километров. О разработке "Калибра-М" сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России, отметив, что ракета будет передана ВМФ "до 2027 года - конца госпрограммы вооружения". Военная новинка будет предназначаться для уничтожения сухопутных объектов и будет способна нести ядерную боевую часть.

Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит новейшую крылатую ракету "Калибр-М", способную поражать цели на расстоянии более 4,5 тыс. км. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Создание [новейшей высокоточной] ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - подчеркнул собеседник агентства.

Разработка "Калибра-М" является частью государственной программы вооружения до 2027 года. Ракета должна быть передана в распоряжение ВМФ России "до конца действия программы", добавил источник. Дальнобойную новинку планируется устанавливать на крупные корабли и атомные подводные лодки. "Калибр-М" будет значительно больше своего предшественника, а вес боевой части будет "приближаться к тонне".

Ракета предназначается в первую очередь для ударов по сухопутным объектам с моря, а боеголовка "Калибра-М" может быть в том числе и ядерной.

Сейчас максимальная дальность действия оригинального "Калибра" достигает около 2 тыс. километров. Этими ракетами вооружены российские фрегаты проекта 22350, которые планируется ввести в строй ВМФ в 2020-х годах, корветы проекта 21631 "Буян-М", а также атомные субмарины "Ясень". Масса боевой части ракет достигает полутонны.

Впервые "Калибры" были применены против реального противника осенью 2015 года. Корабли Каспийской военной флотилии нанесли ракетный удар по террористам "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) в Сирии. Были поражены 11 целей, расположенных в более чем 1500 км от кораблей ВМФ России. Чтобы достигнуть Сирии, ракеты пролетели на высоте примерно 50 метров с огибанием рельефа местности над безлюдными горными районами Ирана и Ирака.

Перевооружение российских Вооруженных сил проходит планомерно. Ракетные соединения сухопутных войск России полностью перевооружат комплексами "Искандер-М" в 2019 году, сообщило ранее ФАН со ссылкой на Минобороны.

В состав комплекта входят более 50 единиц техники, в число которых входят пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, машины жизнеобеспечения. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" способен поражать цели, удаленные на расстояние до 500 км. В состав комплекса входят два вида ракет: баллистические и крылатые. Системы "Искандеров" способны преодолеть любую противоракетную оборону, существующую на сегодняшний день. Кроме того, продолжается модернизация комплекса для повышения его боевых и эксплуатационных характеристик.

Ракеты в последнее время стали наиболее скандальным - наравне с химическим оружием - типом вооружений. Особенные опасения в России и Европе вызывают намерения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора РСМД. По мнению главы Белого дома, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД. Речь может идти о ракете 9M729 - генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты якобы нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую пункты договора.

Напомним, Вашингтон подозревает Россию в сокрытии реальных тактико-технических характеристик крылатой ракеты 9М729. Эта ракета используется комплексом "Искандер-М" и представляет собой сухопутный вариант ракеты морского базирования "Калибр-НК", дальность действия которой достигает 1400 км. Пентагон убежден, что наземная версия ракеты может использоваться для поражения целей, расположенных в 5500 км от места пуска. Минобороны России подчеркивает, что дальность действия 9М729 достигает 500 км.

Семью днями позже президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепу и ряду других ведомств разработать доклад о "нарушении" Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России.

Договор РСМД был подписан в 1987 году президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В советских газетах договор называли "первым шагом к безъядерному миру".

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет. После более 10 лет спокойствия США обвинили Россию в нарушении договора - это сделал президент США Барак Обама в 2014 году.

13 декабря 2018 года Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает обвинения США в нарушении ДРСМД.

"Россия остается полностью приверженной добросовестному и неукоснительному выполнению ДРСМД", - заявили в ведомстве.

Спустя неделю Генассамблея ООН в пятницу отказалась принять проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении ДРСМД.

"За" проект российской резолюции проголосовали 43 делегата, 46 выступили "против", еще 78 участников Генассамблеи воздержались. Выступая перед ООН в преддверии голосования по проекту, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что посредством ДРСМД "был внесен существенный вклад в международную безопасность и стабильность", а отказ от него имеет серьезные последствия, сообщает НСН.

Ярослав Медведев