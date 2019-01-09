The National Interest (США): почему американским шпионам нравились военные парады в России

Комментируя планы Трампа провести военный парад, автор критически оценивает эту инициативу, полагая, что за это американскому президенту будут благодарны российские и китайские разведчики, даже если на военном шоу Пентагон не выставит напоказ наиболее секретные образцы оружия и военной техники.

Президенту Дональду Трампу очень хочется устроить военный парад. Если он настоит на своем, это очень понравится русским шпионам.

Известно, что в годы холодной войны американские шпионы собирали по крупицам массу полезной информации, наблюдая советские военные парады. Во время тех грандиозных демонстраций боевой мощи, как, например, в ходе майских празднеств, Россия демонстрировала новейшие образцы оружия и военной техники при прохождении войск в безупречном боевом порядке перед первыми лицами Советского государства. И одновременно западные аналитики старательно пытались делать выводы о политике Кремля по тому, как располагались на трибунах государственные деятели.

Целью этих эффектных показных представлений было произвести впечатление на весь мир советской военной мощью и показать обездоленным советским людям, на что тратятся их рубли. Зато для западных разведок это был настоящий дар небес. Советский Союз был непростым местом для работы иностранных шпионов. Слежка была кругом, за зарубежными посетителями пристально наблюдали. Что касается технических средств, то самолеты-шпионы типа У-2 могли и сбить, а у спутников-шпионов были свои пределы возможностей.

Тем не менее, эти военные парады на Красной площади давали много информации. "Фотосъемка с высоким разрешением с пролетающих самолетов, спутников и даже с ручных камер давала возможность Западу получать точные параметры и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах" - такая запись сделана в одном из рассекреченных отчетов разведки о парадах, опубликованном Архивом национальной безопасности (National Security Archive, неправительственная организация). "Кроме того, указание названий военных подразделений-участников парада помогало тактической разведке получить сведения о их дислокации. Присутствие официальных лиц на трибунах, их выступления и общение между собой давали представление о государственном и военном руководстве - эти сведения так жаждали получить западные кремленологи.

Конечно, Советы знали об этом. Но, как и многие авторитарные режимы, коммунистическая власть не могла устоять перед возможностью провести военный парад. "Хотя общеизвестно, что Советы боялись открытости для любого рода контроля и, как отмечалось, напрочь запрещали для западных граждан возможность путешествовать и даже фотографировать, все эти опасения не перевешивали чувства коллективной гордости и решимости продемонстрировать миру свое военное мастерство", - отмечает документ Архива национальной безопасности.

Порою результаты были просто удивительны. К примеру, майский парад 1954 года дал западным наблюдателям первое представление о бомбардировщике M-4 (по кодовому наименованию НАТО - "Бизон") и бомбардировщике Ту-16 ("Барсук"). А парад 1962 года явил миру три новые баллистические ракеты, танк Т-62 и дотоле неизвестную противотанковую ракету. В документах ЦРУ представлена тщательная конструкционная детализация с приложением подробных чертежей, а также примечаний о таких мелких подробностях, как, например, расположение радиоантенны на ракетной пусковой установке.

С другой стороны, Советы могли с помощью этих парадов вводить в заблуждение разведки Запада. Наиболее печально известным случаем было пресловутое "отставание в бомбардировочной авиации", когда в ходе парада 1955 года ЦРУ наблюдало "одномоментно совместный пролет в общем боевом порядке целых 10 бомбардировщиков типа 37 [бомбардировщиков M-4 "Бизон"]".

"Эти наблюдения показали, что программа развития тяжелой бомбардировочной авиации у Советов намного более продвинутая, чем нами оценивалось до сих пор", - сообщалось в аналитическом документе ЦРУ, что привело к воплям отчаяния политиков о том, что Соединенные Штаты отстают от России по мощи бомбардировочной авиации. На самом деле, Советы выпустили на парад несколько "Бизонов", которые, делая круг вне поля видимости наблюдателей, возвращались, создавая впечатление пролета других самолетов.

Так какие цели преследуются проведением военного парада в 2019 году, если на это президент Трамп потратит оценочно 92 миллиона долларов? Вероятно, американские граждане получат миленькое шоу ради отвлечения их от своих проблем. Возможно, Соединенные Штаты не выставят напоказ наиболее секретные образцы оружия и военной техники, хотя на подобных политических спектаклях нетрудно представить себе давление на Пентагон с целью продемонстрировать все самое новое и наиболее выдающееся.

И за все это российские и китайские шпионы будут премного благодарны.

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Майкл Пек (Michael Peck)