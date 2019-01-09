Hufvudstadsbladet (Финляндия): дрессированные тюлени искали подводные лодки в шведских водах

Автор рассказывает об амбициозных планах шведских вооруженных сил использовать тюленей для поиска советских подводных лодок. По мнению участников проекта, животные с успехом могли бы справиться с поставленными задачами, однако до реального применения дело так и не дошло. Сейчас эту «тюленью станцию» могут посетить все желающие.

Если спуститься вниз по крутому склону к пляжу полуострова Галё, расположенного в шхерах к югу от Стокгольма, вы найдете одну из самых необычных военно-исторических достопримечательностей Швеции. Здесь шведские вооруженные силы тренировали свое секретное элитное подразделение - группу из 19 тюленей, которые обучались выслеживать подводные лодки. Сейчас эту "тюленью станцию" могут посетить все желающие.

Сегодня ничто не указывает на то, какое военно-стратегическое значение когда-то имела эта узкая полоска земли в Швеции. Во всяком случае, вид полуразрушенного ограждения в воде не впечатляет. Это ограждение - остатки сложной деревянной конструкции, созданной для осуществления самого секретного из всех секретных проектов Швеции, которые проводились, когда бушевала мировая война. Назывался он "Операция Пальмен" (Operation Palmen).

Это был бассейн и база для 19 шведских тюленей, которых заставляли работать на благо и оборону королевства. Издалека конструкция напоминает мостки, а поскольку находится все это глубоко в заливе к северу от Лонггарнсфьерден, то с моря ее не видно. На берегу и сегодня это место тоже скрыто от глаз, поскольку территория расположена за высокой крутой горой, поросшей диким хвойным лесом и густым черничником. Местному населению говорили, что в этом районе проводятся сверхсекретные медицинские исследования.

Четыре года изоляции

Группу из 19 детенышей тюленей поймали в 1940 году в Боттенвикене и привезли на Галё, расположенный в 40 километрах к юго-востоку от Стокгольма. Проект был амбициозным: планировалось научить тюленей искать и локализовать мины и торпеды, а также помечать подводные лодки.

Это задание получил психолог и специалист по поведению животных Вальдемар Феллениус (Valdemar Fellenius), переехавший на Галё вместе со своей женой Юттой, трехлетним сыном Пером, а также военнослужащими, поварами и персоналом для ухода за животными из Скансена. Феллениус был убежден, что тюленей можно научить выполнять сложные задачи. Также он пытался научить высматривать перископы филинов, орлов и голубей.

Галё присвоили секретный военный статус, а те восемь-одиннадцать человек, которые работали с тюленями, не только подписывали документ о неразглашении, но и вообще в течение четырех лет постоянно находились на территории, в изоляции от внешнего мира.

Корнями проект уходит в шведские поставки руды нацистской Германии. Советский Союз хотел прекратить их, и Швеции угрожали советские подводные лодки в Балтийском море. Даже сегодняшние продвинутые компьютерные технологии не позволяют уверенно обнаруживать подлодки, а уж почти 80 лет назад возможности были гораздо скромнее.

Умные и легко обучаемые

Ютта Феллениус выкармливала прожорливых детенышей тюленей сливками и селедкой, а для ее сына Пера они были товарищами по играм. Самый пронырливый из них, Пелле, пробирался на кухню Феллениусов, чтобы выпрашивать еду, а однажды, когда Пер упал в воду, тюлени спасли его.

Во время тренировок тюленей обучали ассоциировать большие количества сельди с особыми металлическими предметами, и они не принимали никакой другой еды, кроме той, что им давали на Галё. Металлические предметы напоминали трубы и были снабжены моторами, которые звучали примерно как двигатели подводных лодок. Но дружеского убеждения и поощрений не хватало для того, чтобы обучение проходило успешно, использовались также слабые электрические удары.

Во время охоты за подводными лодками на тюленя надевали упряжь, снабженную устройством, состоящим из захватов с крюками и поплавка. Когда крюк закреплялся на подводной лодке, высвобождался поплавок, на котором потом зажигался огонь, указывающий на место расположения лодки.

Тюлени на Галё хорошо обучались и постепенно стали очень хорошо выполнять задания. По окончании обучения животные находили подводную лодку "Морской лев" (Sjölejonet) в 19 случаях из 20.

В реальной ситуации они работали лишь дважды, и оба раза безрезультатно. В Марстранде возле Гётеборга задание получил Пелле, но у него ничего не вышло - в первую очередь из-за человеческого фактора. Оказалось, что изначально район поисков был определен неверно, и возможную подводную лодку искали недостаточно близко от того места, где она в действительности могла находиться.

Капитан подводной лодки Бенгт Хедлунд (Bengt Hedlund), который участвовал в тренировках на Галё, в 1980-е годы рассказывал в связи с нарушениями водной границы в Хорсфьердене, что на тренированных тюленей в поисках советских подводных лодок вполне можно было положиться. "Да, почему нет. Тюлени находили мою подводную лодку "Морской лев"", - сказал Хедлунд.

Проект "Пальмен" свернули после войны, и тюлени переехали в Скансен. Они узнавали Пера Феллениуса, когда тот приходил в гости.

А почему же "Пальмен"?

Название не связано с шелестящими листьями пальм южных стран, оно происходит от имени деревянной лодки под названием "Пальмен", которую создали для перевозки тюленей. А вот почему лодку назвали "Пальмен", история умалчивает.

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Нина Векстрём (Nina Weckstrm)