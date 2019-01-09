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09.01.2019
Военное обозрение

ВВС КНР испытали китайскую версию "царь-бомбы"

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Китайские СМИ публикуют снимки с испытаний авиационной бомбы, предназначенной для разрушения бункеров, заглублённых укреплений и прочих объектов труднодоступной инфраструктуры вероятного противника. В сети этот авиационный боеприпас назвали китайской версией "царь-бомбы" ("супербомбы").

Источник изображения: Global Times

Бомба весом в несколько тонн, как утверждается, способна пробивать бетон толщиной в десятки метров. При этом в китайских средствах массовой информации о результатах испытаний противобункерной авиабомбы не сообщается.

При этом отмечено, что сбрасывалась китайская "супербомба" с борта бомбардировщика ВВС НОАК Xian H-6K. Речь идёт о лицензионной модернизированной копии бомбардировщика советской разработки Ту-16. Xian H-6K является стратегическим бомбардировщиком – способен нести на своём борту ядерное оружие.

Издание Global Times сообщает об отчёте, в котором заявлено, что китайский бомбардировщик H-6K способен поднять на подходящую высоту для атаки только одну противобункерную бомбу той модификации, которая испытывалась.

Несколько недель назад из США приходила новость об испытания ВВС этой страны своей версии противобункерной бомбы GBU-57. В китайских СМИ говорится, что противобункерный авиабоеприпас для ВВС КНР имеет меньшую массу, чем американский.

04.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
GBU-57
Xian H-6
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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